Florentino Pérez cree haber ganado, pero ha perdido más que nadie

Ha ganado, pero ha perdido tanto, tanto. Ha vencido, pero no ha arrasado como en anteriores (no) convocatorias. El ‘ser superior’ ya no es tan superior. No solo tiene oposición, tiene uno de cada tres socios descontentos. Florentino Pérez seguirá mandando pero, probablemente, deberá cambiar su estilo. ¿No lo hará, verdad, no lo hará?

Pues se equivocará. Y mucho. Como se equivocó al convocar unas elecciones expres, que ni se las pidieron, ni las necesitaba, ni eran oportunas. Ha sido Florentino Pérez quien ha puesto a Enrique Riquelme en el tapete. Y Riquelme ha conseguido uno de cada tres votantes (11.814) para su causa (el Real Madrid no se vende, ni mucho ni poco, no se vende), mientras las dos terceras partes de los que votaron (21.741) han mantenido a 'Flo' en su poltrona.

Y, ahora, tendrá una oposición de verdad. Si Riquelme se dedica a sus empresas, si no vive en Madrid, si no ejerce de opositor, nada de lo que ha hecho, dicho y el dinero que le ha costado (dicen que alrededor de dos millones de euros) le habrá servido.

Riquelme, no solo está ya en el mapa del madridismo, sino que ha sido votado por varios miles de socios, que querían que dejase de ser el presidente de la Casa Blanca.

Florentino Pérez vota en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. / Rodrigo Jimenez / EFE

Riquelme hará bien en seguir de guardia permanente, porque si algo ha quedado claro, por la manera dubitativa con que se ha comportado Florentino, por todo lo que el propio dueño de Cox ha denunciado y por lo que han visto (y sufrido) todos los socios del Real Madrid, incluidos los ‘florentinistas’, el equipo y su trayectoria tiene muy mal arreglo.

Riquelme debería pensar, después de este gran trabajo que le ha colocado en la órbita blanca, ahora sí, que, posiblemente, con un tercer ‘nadaplete’ que, tal y como está creciendo el FCBarcelona, el Atlético y los grandes equipos europeos, es muy posible, volverán a haber elecciones en nada, en menos de un año.

La votación de hoy ha demostrado que hay un gran descontendo entre los socios, abonados y seguidores del Real Madrid, que, en los últimos meses, se han atrevido a cuestionar, por descontado a los futbolistas, por descontado a Vinicius Júnior y Mbappé, pero también, también, a su presidente, al palco, a los que mandan.

Enrique Riquelme ha sacado de sus casillas a Florentino Pérez, le ha obligado a salir de su zona de confort y, sobre todo, a escuchar todas las críticas sobre su gestión, sus errores y a defender lo indefendible, la presencia del banquero Anas Laghrari.

La campaña que ha protagonizado Enrique Riquelme permitirá, sin duda, que los escasísimos periodistas que se atreven, con mucho riesgo, a criticar la gestión de Florentino Pérez, nefata en los dos últimos años, puedan, con más razón que nunca, seguir señalando los errores de la veterana y desacertada junta merengue.

El desgaste que ha sufrido Florentino Pérez en esta corta campaña electoral ha sido enorme. Ha sido un desgaste personal, físico, en momentos se le ha visto realmente mayor y, sobre todo, dominando poco y mal la escena, con un discurso repetitivo y, en lo fundamental (patrimonio, cambio de modelo, economía, entrenador, fichajes, peleas internas…), muy confuso.

Es posible, sí, que Riquelme haya tenido que echar mano de demasiados faroles, demasiado notario y excesivo postureo televisivo, pero ha denunciado todo lo que ha querido (y no quería oir Florentino), especialmente todo lo que hacía referencia a la venta del club (parcial o no, mínima o no) y, sobre todo, el papel, tan denunciable como el del cuñadísimo Alejandro Echevarría en el FCBarcelona, del banquero Anas Laghrari, cuya misión, en efecto, es más que sospechoso.

Enrique Riquelme atiende a la prensa en Valdebebas, tras votar. / EL PERIÓDICO

Insisto, si Enrique Riquelme quería posicionarse, postularse, como el gran y único opositor al poderosísimo presidente del Real Madrid, lo ha conseguido. Y lo ha hecho con mayor éxito del logrado por Florentino Pérez para renovar su presidencia.

Otra cosa es que, a partir de ahora, sepa aprovechar ese tirón. El mandato del presidente del Real Madrid ha sido cuestionado, Riquelme le ha zarandeado el trono y, sobre todo, ha enviado un mensaje muy claro a los socios, abonados y seguidores blancos: a partir de ahora estaremos más vigilantes que nunca. Habrá que ver si José Mourinho es capaz de resucitar a este muerto.

Riquelme ha salido vencedor incluso en el hecho de que no tendrá que demostrar que tenía a Rodri, que ficharía a Haaland y que el gran sueño de todos, Klopp, sería su entrenador. Todo eso que gana.

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PD. Por cierto, el voto por correo (un caos) y el recuento de votos (otro caos, pues los resultados finales no llegaron hasta altas horas de la noche) son otra prueba de que el club blanco está viejo y estancado, por más modernidad que se le suponga al estadio.