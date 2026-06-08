Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: votaciones, resultados y última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

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Sara Fernández

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Sergio R. Viñas

Fermín de la Calle

Madrid
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El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, anunció el propio Pérez.

"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros", afirmó Florentino Pérez.

El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, anunció la Junta Electoral del Real Madrid.

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