Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: votaciones, resultados y última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, anunció el propio Pérez.

"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros", afirmó Florentino Pérez.

El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, anunció la Junta Electoral del Real Madrid.

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Habla Florentino "Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, con el segundo mejor resultado de la historia tras el que obtuvimos nosotros en 2004. Nos han anulado cerca de 1.000 votos por correo que vamos a recurrir" "Hoy ha ganado el Real Madrid, hemos dado un ejemplo de transparencia, democracia y convivencia. Ha sido una jornada electoral brillante. Este es el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Conmigo de presidente, no tengan duda, el Real Madrid ha sido, es y será siempre de sus socios".

Habla Riquelme "Quiero felicitar a Florentino y quiero agrtadecer a los votantes que han ido y los socios han hablado claro y dicen que el Real Madrid no se vende en las urnas. Es una gran victoria para esta candidatura. Esto no es el final, esto es el principio. Nos sentimos en la responsabilidad y la obligación de seguir adelante. Hemos parado la venta del club y hemos puesto al socio en el centro del club"

Florentino llega al hotel A las 0.40 horas, con toda la calma del mundo, Florentino Pérez ha llegado al hotel Eurobuilding de Madrid. Un indicativo claro de que estamos a punto de conocer los resultados. ""Es un día feliz para mí y para el madridismo", ha dicho al llegar.

Cuatro horas de recuento Superamos la medianoche todavía sin resultados. Es decir, llevamos más de cuatro de horas de recuento. Se está alargando muchísimo más de lo previsto debido a las impugnaciones por el voto por correo. La reelección de Florentino ya será efectiva a 8 de junio.

Nuevos datos Fuentes de la candidatura de Enrique Riquelme aseguran que, tras el recuento de 25 de las 60 mesas, Florentino Pérez ganaría las elecciones con el 62% de los votos. Aún queda bastante noche por delante...

Votos anulados Las últimas informaciones, no oficiales, hablan de cerca de 1.000 votos anulados por una impugnación del equipo de Enrique Riquelme. Serían más de un cuarto del total de sufragios emitidos por correo. Aun así, la victoria de Florentino no está en riesgo.

Avanza el recuento Con el 40% de los votos, según datos no oficiales, Florentino Pérez sería el ganador con el 69% de los votos.

Sin dato de participación Dos horas y media después del cierre de las urnas, el club todavía no ha facilitado el número de socios que han depositado su voto. Tiene pinta de que conoceremos el número de votos al mismo tiempo que se conozca el resultado electoral.

El escrutinio se retrasa El escrutinio se está retrasando tras la impugnación de 400 votos por correo aportados por la candidatura de Florentino Pérez. La previsión inicial era conocer los resultados definitivos hacia las 22.30 horas, pero lo más probable es que se retrase más allá de esa hora.