La banda 'no organizada' búlgara de Stoichkov: "Cervecitas, salchichas, patatas fritas... dábamos el festival"

Johan Cruyff bautizó a la selección búlgara como "una banda no organizada". Era el año 1994 en Estados Unidos se estaba jugando el Mundial y Bulgaria estaba causando sensación por lo que hacía dentro del campo y fuera. Aquel grupo de jugadores parecían haber cogido una nave del tiempo y haberse plantado en Estados Unidos para disputar el torneo.

En realidad había algo de eso: muchos jugadores de aquella selección crecieron en la etapa final del bloque comunista en Bulgaria y su aspecto era un viaje a un pasado no tan remoto. Stoichkov era el líder de un grupo que tenía algo amateur que conectaba con la gente. En ese equipo había calvos, barbudos, fofisanos... incluso un portero con peluca.

Aquella selección daba para una serie para Netflix. Y no solo porque cada futbolista daba para hacer un spin-off, también porque la historia tiene el tipo de guion que hace buena la frase que la realidad supera a menudo la ficción. Empezando por cómo lograron clasificarse para el Mundial.

Bulgaria empató en Sofia ante Israel (2-2) en la fase de la liguilla, así que se jugó estar en el Mundial ante Francia. En París. Frente a los Cantona, Ginola, Papin, Desailly, Deschamps y compañía.

A Bulgaría solo le valía ganar y los Letckov, Balakov, Ivanov, Mihailov, Stoichkov eliminaron a Francia contra pronóstico el 17 de noviembre de 1993. Cantona marcó primero pero valieron los dos goles de Kostadinov, el segundo tras una pérdida de balón de Ginola que le persiguió toda su carrera. "Un crimen contra el equipo", llegó a decir Gerard Houllier, el entonces seleccionador francés.

El Mundial de sus vidas

Bulgaria se plantó en el Mundial sin grandes expectativas (en sus cinco participaciones no había logrado una sola victoria), pero con un ambiente enrarecido con la prensa de su país. Sobre todo tras una derrota en su debut que agitó a su país.

Fue solo un pequeño obstáculo en el que se convirtió el Mundial de sus vidas. En el siguiente encuentro golearon a Grecia (0-4) y días más tarde se impondrían a una Argentina (0-2) en estado de shock tras el positivo de Maradona. Una vez clasificados para octavos, se impusieron a México en la tanda de penaltis. Durante aquellos días la leyenda de Bulgaria no solo creció dentro del campo.

Así lo recordó Stoichkov en 'Jot Down': "Después de haber ganado a Argentina y a México ya nos daba igual todo, pero el partido más duro era contra Alemania. Nosotros estábamos en la piscina, jugando a las cartas. Cervecitas, salchichas, patatas fritas, dando el festival, como siempre. Salieron las imágenes y ahí fue cuando Johan Cruyff dijo que éramos el mejor equipo, pero 'una banda no organizada".

Pero lo mejor -y lo peor- aún estaba por llegar. En cuartos dejarían en la cuneta a la poderosa Alemania (1-2) con goles de Stoichkov y Letchkov (su gol de cabeza lo convirtió en leyenda en su país) y lo celebrarían a su manera.

"Hay mucho mito. Después de los partidos sí que salíamos, hasta las tres o cuatro de la mañana. Pero 48 horas antes del siguiente partido, todos sabíamos lo que teníamos que hacer. A mediodía qué querías que hiciéramos, con cuarenta grados de calor en Nueva York. O jugar a las cartas, o al parchís".

El gran sueño de Bulgaria se desvaneció ante Italia, en semifinales, con varias decisiones arbitrales que no se han olvidado en el país. “Nunca voy a perdonar al francés mientras que esté vivo. Para mí siempre será maldito”, señaló Hristo en 2016. "Nos hicieron dos penaltis claros". El que fuera delantero del Barça cree que Joël Quinou se cobró la victoria de Bulgaria que dejó a Francia sin Mundial.

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El conjunto de Dimitar Penev caería con Suecia en el partido por el tercer puesto, pero poco importó. Aquel Mundial convirtió a aquella generación en símbolo nacional en Bulgaria.