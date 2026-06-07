Sondeos a pie de urna de las elecciones del Real Madrid sobre el ganador entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Los socios del Real Madrid apuran los últimos minutos para votar a su presidente para los cuatro próximos años. Las elecciones que se celebran este domingo 7 de junio enfrentan a Florentino Pérez (79 años), que aspira a la reelección, y a Enrique Riquelme (37 años).

Varios medios de comunicación están realizando sondeos a pie de urna que permiten anticipar quién será el ganador de las elecciones y, por tanto, el presidente del Real Madrid para los próximos cuatros.

Ventaja para Florentino

El diario 'Marca' ofrece una actualización cada hora sobre el sondeo que está realizando. A las 18.00 horas, los datos recogidos daban la victoria a Florentino Pérez con un 65,59% de los votos emitidos. El actual presidente, según este sondeo, se ha movido durante todo el día en un porcentaje del 62-66% de los votos.

Sara Fernández

El diario 'As', por su parte, ha realizando un sondeo desde el inicio de las votaciones, a las 9.00 horas, hasta las 17.00 horas. Según esta encuesta a pie de urna, Florentino Pérez también sería el ganador, aunque con un porcentaje ligeramente más bajo: 63%.

Riquelme mantiene la esperanza

Desde la candidatura de Riquelme, no obstante, trasladan que sus sondeos internos reflejan bastante más igualdad. Según las encuestas a pie de urna del aspirante, a las 16.00 horas él conseguía algo más del 45% de los votos. De ser cierto, el desenlace quedaría todavía muy abierto.

Noticias relacionadas

No obstante, hay que tener en cuenta que en estos sondeos no se recoge el voto por correo. Aunque no hay datos oficiales, se prevé que varios miles de socios hayan optado por esta vía, dada la fecha casi veraniega de los comicios y los problemas de movilidad que está generando la visita a Madrid del Papa León XIV.