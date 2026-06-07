Pau Ribes, pionero de la sincro: "Lo que más feliz me hace no son solo las medallas, sino haber abierto una puerta"

Pau Ribes (Barcelona, 1995) ganó cuatro platas y cuatro bronces europeos con el equipo español de natación sincronizada. Su irrupción en un deporte hasta entonces considerado femenino obligó a las federaciones a revisar las normativas para que pudiera competir y desde que en 2015 se abrió la veda a nivel internacional, formó parte de un equipo histórico que rompió barreras. Ahora, retirado desde hace cuatro años, se acaba de mudar con su pareja y disfruta de la vida en el Montseny.

¿Cómo llegó a la natación sincronizada?

Desde muy pequeño siempre estuve en el agua, era donde me sentía a gusto. Descubrí la natación sincronizada, hoy natación artística, viendo un espectáculo en Barcelona, en las piscinas de salto de Montjuïc. El show se llamaba Un sueño de agua. Vi aquello, me encantó y quise probarlo. Mis padres se informaron y me apuntaron cuando tenía 7 años.

¿Cuándo dijo en casa que quería probarlo cómo reaccionaron sus padres?

Se sorprendieron, porque ninguno de nosotros sabía muy bien qué era aquello ni si realmente era un deporte. Lo habían visto como un espectáculo. Mis padres preguntaron allí mismo qué era exactamente, cómo se llamaba y dónde podía practicarse. Descubrieron que era natación sincronizada y me llevaron a probar. Desde el primer momento me enganché.

Con 7 años quizá uno no piensa si un deporte se considera femenino o masculino. ¿Su entorno lo vivió también así?

El primer obstáculo apareció cuando mis padres y yo fuimos a la piscina: hasta entonces no se había animado ningún chico, ni siquiera había preguntado ninguno. Al principio fue extraño, pero me dejaron probar. Yo me sentí a gusto con mis compañeras desde el minuto cero. A esa edad no eres consciente de si aquello se considera “de chicas”. Sí notaba más los comentarios en el entorno de la piscina, donde compartíamos espacio con nadadores o jugadores de waterpolo. Cuando íbamos a campeonatos y había doscientas niñas y un solo niño, que era yo, a las demás les chocaba más. Pero mis compañeras saltaban enseguida y decían: “Es nuestro compañero, se llama Pau”. Lo tenían completamente normalizado.

¿Vivió situaciones desagradables por practicar natación artística?

Sí. Recibí muchos comentarios y también alguna agresión. La más fuerte, y la que suelo contar, fue un día en que me abrieron la bolsa, me sacaron todo lo que llevaba, y tuve que salir de la piscina en calzoncillos. Son experiencias que he vivido y contra las que he luchado para que no vuelvan a ocurrir. Cuando alguien se sale de lo que supuestamente marca la norma, parece que mucha gente va a por él. Mi lucha ha sido demostrar que el deporte debería ser para todo el mundo, independientemente del género.

Emma Garcia Garcia y Pau Ribes Cullaen el europeo acuático de Hungría en 2021. / Tamas Kovacs / EFE

Hasta 2015 la normativa internacional no permitió competir a los hombres en las grandes competiciones. ¿Antes de eso usted compitió?

Competía a nivel escolar y autonómico, en Catalunya. Allí sí podía hacerlo, aunque era el único chico. Competía con mis compañeras en equipo, no en dúo, y todo funcionaba con normalidad.

¿Cuándo encontró la primera puerta cerrada?

Cuando quise dar el salto a un Campeonato de España. La normativa especificaba que los chicos no podían participar. Desde mi club enviaron un escrito a las federaciones catalana y española, y también a los clubes, explicando mi caso: tenían a un chico con nivel y querían presentarlo. La mayoría de clubes dijo que no veía ningún problema, y tuvieron que cambiar la normativa para que pudiera competir. Es un logro del que me siento especialmente orgulloso, porque abrió camino.

Se cambió la normativa para que yo pudiera competir. Es un logro del que me siento especialmente orgulloso, porque abrió camino.

Sin embargo, sus compañeras pudieron seguir avanzando.

Ahí volvió a aparecer la barrera. Mis compañeras podían dar el salto a la selección catalana o española, pero yo no podía acompañarlas porque a nivel europeo y mundial no estaba permitido. Fue una etapa triste y frustrante. Yo quería seguir como ellas, pero había una norma que me lo impedía.

¿Cómo vivió ese impasse hasta que se aprobó la participación masculina internacional?

Seguí practicando el deporte, aunque más a nivel amateur, para disfrutar. Y entonces ocurrió algo que para mí fue casi mágico: la asociación Panteres Grogues de Barcelona, un club LGTBI+, contactó conmigo. Me dijeron que conocían mi caso, que entrenaban y competían a nivel amateur también internacionalmente, y que me invitaban a nadar con ellos. Aquello me abrió una puerta.

Pau Ribes posa durante una entrevista sobre su “segunda vida”, primer hombre en natación artística en España y cuatro veces campeón de Europa, fotografiado en su pueblo, Santa Maria de Palautordera. / MANU MITRU / EPC

Pero usted no compartía la identidad sexual

Al principio me imponía respeto, porque yo tenía 17 años y no sabía si iba a sentirme fuera de lugar. Pero desde el minuto cero me dieron cariño y confianza. Se me abrieron los ojos. Entendí que aquella lucha no era solo de ellos, sino de todos. Gracias a ellos pude seguir entrenando, y eso fue clave para que, cuando en 2015 me llamaron para intentarlo a nivel internacional, yo siguiera en forma.

Su identidad de género siendo nadador ha sido siempre objeto de comentarios

Sí. Soy hetero, pero siempre en todas las entrevistas caía la pregunta. Recuerdo especialmente una vez que me llamaron en directo para la radio después de una competición y la primera pregunta fue: '¿Eres gay'? Me quedé tan descolocado que le contesté al periodista: '¿Y tú?'.

¿Se cuestionó más su identidad sexual por unirse a Panteres Grogues?

Muchísimo más. Había gente que no entendía por qué estaba allí y me decía que aquella no era mi lucha. Pero sí lo era. Hasta que no estás dentro de una comunidad así no te das cuenta de que tenemos que ayudarnos entre todos. Ellos me ayudaron a mí y yo también quise ayudarles. A día de hoy sigo teniendo relación con ellos; me hicieron miembro de honor, he dado charlas y me han apoyado muchísimo.

Llega 2015, se abre la competición internacional a los hombres y le llaman. ¿Cómo recuerda ese momento?

Fue un cambio total en mi vida. En aquel momento yo nadaba, pero también ejercía de entrenador. Me llamó la seleccionadora, Esther Jaumà, a quien ya conocía, y me preguntó si me había enterado de la noticia. Me dijo que habían pensado en mí y que, si quería, podía intentarlo. Mi primera reacción fue pensar que lo que me pedía era muy fuerte. Tenía 19 años. Lo hablé con mis padres y ellos me dijeron que, después de tanto tiempo luchando, decir que no directamente sería como tirar la toalla. Y tenían razón. Tenía que intentarlo.

Entonces pudo entrar en el CAR y volver a entrenar al máximo nivel

Fue durísimo. Entrené con muchas excompañeras que ya conocía, pero las primeras semanas fueron una pesadilla: no aguantaba los entrenamientos, me mareaba... Ellas llevaban un proceso de aprendizaje y de carga que yo no había podido seguir al mismo nivel. Además, íbamos a contrarreloj: teníamos apenas cuatro meses para preparar una competición.

En ese proceso apareció Gemma Mengual. ¿Qué significó para usted?

Al principio entrenaba con las chicas, y después Gemma empezó a ayudarme. Llegó un momento en que ella misma dijo: “Me tiro yo contigo y hacemos algo los dos”. Para mí fue un sueño hecho realidad. Que tu mayor ídolo quiera tirarse al agua contigo y hacer historia a tu lado es algo enorme. Gracias a Gemma también pudimos dar ese paso. Otra persona de su altura quizá no lo habría hecho.

Pau RIbes y Gemma Mengual en el Mundial de Kazan en 2015. / CHRISTOPHE SIMON / AFP

Antes de esa llamada de 2015, ¿se había planteado que quizá no podría dedicarse a esto?

Sí. Yo tenía claro que el deporte me ayudaba muchísimo. Como estudiante siempre me costó: tenía déficit de atención y era muy nervioso. El agua me calmaba, y la natación artística me ayudaba incluso a memorizar coreografías. A nivel académico mi objetivo era sacarme lo básico, la ESO, y después formarme como entrenador para ganarme la vida. Entonces sonó la campana y entré en la selección.

Cuando llegaron los resultados internacionales, ¿qué sintió?

Piel de gallina. Después de tanto sacrificio y tantas horas dedicadas, que la gente aplauda tu trabajo y lleguen los resultados te hace feliz. Pero lo que más feliz me hace no son solo las medallas o los triunfos, sino haber abierto una puerta. Empecé siendo el único chico federado y ahora en España hay más de 40 niños federados en natación artística. Creo que se ha hecho un buen trabajo y que ese legado va a seguir creciendo.

Después de tanto sacrificio y tantas horas dedicadas, que la gente aplauda tu trabajo y lleguen los resultados te hace feliz. Pero lo que más feliz me hace no son solo las medallas o los triunfos, sino haber abierto una puerta. Empecé siendo el único chico federado y ahora en España hay más de 40 niños federados en natación artística.

Nadadores como Dennis o Jordi le tienen muy presente como pionero. ¿Qué le provoca eso?

Me halaga y me hace feliz. Es bonito que te recuerden, porque yo también estuve a su lado cuando empezaban. La madre de Dennis me escribió antes incluso de que él empezara en la sincro, porque le gustaba estar en la piscina y hacía cosas. Quedé con ellos sin conocerlos de nada, porque me hizo ilusión. Con Jordi también coincidí en concentraciones y stages, y pude ayudarle con pequeños consejos. Verlos crecer y abrirse camino da mucha nostalgia y mucha alegría.

¿Cuándo decidió retirarse?

En 2022. Tenía 27 años y veía que mi margen de mejora era mínimo. Además, el deporte de élite desgasta mucho, y en natación artística sufrimos especialmente de cadera. Yo ya estaba al límite y no quería llegar a una operación. También empezaban a destacar otros chicos, como Fernando, Dennis o Jordi. Pensé que ya les tocaba a ellos sacar la cabeza y ocupar su espacio. Lo tuve clarísimo desde el principio de la temporada y avisé a mi entrenadora y a la federación de que sería la última. Me retiré con la conciencia tranquila.

Después de retirarse como deportista, ¿cómo fue su relación con la natación artística?

Al principio desconecté bastante. La natación artística es tóxica, supongo que como cualquier deporte de élite, porque le dedicas muchísimas horas y vives totalmente enfocado en entrenar, competir, comer, dormir y volver a entrenar. Cuando íbamos a las competiciones en las fiestas luego lo dábamos todo porque cuando llevas meses encerrado en una rutina y por fin se abre la veda es una liberación total. Desequilibra mucho. Cuando me retiré todavía estuve dos temporadas como entrenador, me tiraba al agua de vez en cuando, pero después tuve claro que necesitaba cortar por lo sano y estar un tiempo sin tocar el agua ni vivir pendiente de la sincro.

La natación artística es tóxica, supongo que como cualquier deporte de élite, porque le dedicas muchísimas horas y vives totalmente enfocado en entrenar, competir, comer, dormir y volver a entrenar.

¿La echa de menos?

No. Cero. Precisamente porque me fui con la conciencia tranquila y porque lo tenía todo muy claro. A veces en verano me entra lo que llamamos el “mono de agua”: me apetece ir a la playa, nadar un poco y desconectar. Pero no necesito volver a entrenar ni a competir.

¿Cómo es su vida ahora?

Cuando me retiré me formé como barbero, una profesión creativa que siempre me había llamado la atención. Mi bisabuelo era barbero, así que quizá algo venía de familia. Hice el título, prácticas y trabajé a media jornada, pero no me daba para vivir. Después, por un amigo, entré en una empresa química. No tenía ni idea de química, pero me formaron allí. Ahora trabajo como recubridor químico: hacemos recubrimientos y tratamientos para piezas vinculadas a sectores como el farmacéutico, alimentario y automovilístico.

Vaya cambio: del agua a la química.

Sí, pero me gustó porque es un trabajo muy artesanal. Llevo cuatro años allí. Empecé aprendiendo, fui subiendo de categoría y ahora tengo una vida más estable: trabajo de lunes a viernes, de seis a dos, y tengo las tardes libres. Eso, después de tantos años de élite, es un cambio enorme.

¿Cómo es su vida más allá del trabajo?

Noticias relacionadas

He cambiado muchas cosas. Me he independizado y vivo con mi novia en el Montseny. He cambiado el agua por el fuego: siempre me han gustado los correfocs y ahora estoy en la junta de una colla como secretario. También me gustan las motos, el enduro, la nieve, la montaña... Son cosas que antes no podía hacer por riesgo de lesión o por falta de tiempo. Ahora puedo terminar de trabajar un viernes y pensar que el sábado no madrugo, o cenar y salir a tomar algo con amigos sin estar pendiente del entrenamiento del día siguiente. Mucha gente vive eso a los 18 o 19 años; yo lo he empezado a vivir mucho más tarde.