Meritxell Calduch, atleta manresana: "Me dijeron que tenía que dejar de correr del todo, pero lo necesito por salud mental"

Nació atleta y ha vivido como atleta, pero la lotería genética no le dio el cuerpo que necesitaba para sacar el máximo rendimiento de su talento deportivo. Y aun así, Meritxell Calduch ha sido una de las corredoras más importantes que ha dado Manresa.

Usted iba para nadadora. ¿Qué pasó?

Hacía natación porque en mi casa la ha hecho todo el mundo, pero en el Oms i de Prat nos llevaban a hacer carreras de atletismo, y a los 14 años quedé campeona de Catalunya escolar de 2.000 metros y subcampeona de campo a través. Como yo ya estaba hasta las narices de ver la línea blanca del fondo de la piscina dije basta: dejo la natación y hago atletismo. En el Club Atlètic Manresa ya me habían visto, y me fui allí. Además, es menos sacrificado.

¿Sí?

Y tanto. En la piscina eran dos horas de entrenamiento por la mañana y dos por la tarde cada día. En el Club Atlètic, lunes, miércoles y viernes una hora. La primera vez que entrené atletismo dije: ¿una hora y ya está? En la piscina, eso habría sido un calentamiento. Es como la bicicleta. Por una hora, ni te pongas.

¿Notaba que tenía aptitudes naturales?

Sí, y tengo que admitir que me iba muy bien venir de la natación, porque allí había adquirido mucho fondo. En el segundo año ya fui a los campeonatos de España.

¿Decidió que podía y quería ser buena?

No fue muy consciente. Siempre he pensado que he sido una corredora popular compitiendo contra profesionales, porque yo nunca me he dedicado exclusivamente al atletismo. Empecé a lesionarme a los 16 años con fracturas por estrés de los huesos que no se curan en un día, y eso me cortaba completamente. No he tenido continuidad.

Su cuerpo no ha sido un buen aliado.

No. A los 24 años se me retiró la regla y me diagnosticaron una osteoporosis prematura. La pude controlar, pero siempre más me dio problemas, y acabaron llegando lesiones graves en las rodillas. Eso hizo que nunca me lo tomara como una actividad a la que me podría dedicar de verdad. Porque, en atletismo, si no corres no cobras. Si te lesionas tienes que espabilarte para hacer alguna otra cosa.

Descubrir que tenía una limitación física debió de ser una decepción importante.

Con el problema añadido de que yo fui mundialista absoluta en 2000, siendo todavía una promesa. Me llegó demasiado pronto. Era muy joven y ya se esperaba mucho de mí. El grado de autoexigencia era muy grande, y eso no ayudó a tratar bien el cuerpo. Con 23 años me fracturé el calcáneo, que es uno de los huesos más densos. Ahí ya dije: uf, mal. Además, en aquella época no tenías nada de lo que tienen ahora: ni médicos, ni preparadores, ni psicólogos, ni nutricionistas, ni nada. Corrías, y ya está.

¿No se le pasó por la cabeza dejarlo correr?

No, para mí correr lo era todo. Forma parte de mi vida, lo necesito. Como una droga. A la piscina no he vuelto en la vida, apenas por lesiones o para enseñar a nadar a mi hijo; en cambio, al atletismo he vuelto siempre. Me operaron la primera rodilla en 2012, la segunda rodilla en 2015, y no dejé la competición hasta que fue imposible continuar.

Aceptó lo inevitable.

Haciendo un proceso de duelo. No lo he dejado cuando he querido, me lo han hecho dejar las lesiones. Y eso es duro. Estuve un par de años que no quería ni ver las carreras. Mi pareja competía y me costaba ir. Pero mi hijo hace atletismo... Y llevándolo a él me he reencontrado. He hecho las paces.

¿Qué hace ahora?

Me dijeron que tenía que dejarlo prácticamente del todo, pero lo necesito por salud mental. Como ya conozco mi cuerpo y sé cuándo tengo que parar, salgo dos o tres días a la semana siempre que las rodillas me dejan y corro máximo diez kilómetros. Voy sin reloj y sin música, a disfrutar de lo que hago. Me ayuda la empresa de Casserres AS&NL, que me suministra los productos de colágeno para los tendones y las articulaciones. También hago gimnasio y bici, pero es por salud, no por placer.

¿Por qué cree que le gusta tanto? ¿No hay sufrimiento, también?

Me gusta la libertad que da, y es un sufrimiento que has elegido tú. Se puede considerar que disfrutar del sufrimiento es de sonado, pero es que hace falta un esfuerzo para todo. Se lo digo a mis alumnos si se quejan de que se cansan. ¡Hombre, claro que cansa! ¡Yo una vez hice los últimos ocho kilómetros de una carrera con un pie descalzo! No veas cómo quedé...

La cabeza debe de ser muy importante cuando se sufre. ¿Hay algún truco?

Tienes que ser una persona dura y tienes que montarte películas para engañarla. A veces puedes ir repitiendo una canción, aunque sea horrible, o concentrarte en el tiempo que haces vuelta por vuelta. Cosas así.

¿El campeonato de España de 2009 fue su momento álgido?

Sí. Recuerdo que estábamos comiendo antes de la carrera, que era por la tarde-noche, y le dije a mi pareja: "Haré podio. Y no te digo qué medalla". No sé por qué, pero creí mucho en mí. Fui como la tapada. Me puse tercera enseguida y acabé ganando a dos que han sido olímpicas. El Mundial, con 22 años, también fue un gran momento.

¿Echa de menos los podios?

Yo no, porque mira, la última carrera que hice, ya bajo mínimos, fue por los presos políticos, en Vic, ¡y gané! O sea que lo que echo de menos solo es correr.

Fue madre justo en medio de su carrera.

Sí, empalmé ser campeona de España con quedarme embarazada. Era una decisión tomada de antes: vaya como vaya en el campeonato, lo probamos. Y tuvimos la suerte de conseguirlo en quince días. Mucha suerte, porque he tenido una menopausia prematura. Es el resultado del esfuerzo del entrenamiento, de la osteoporosis, y de todo ello.

La maternidad en el deporte sigue siendo un tema un poco arrinconado.

Yo estaba en el Barça, y aunque fuera el Barça, me supuso estar un año sin cobrar nada. Por suerte, tuve un embarazo muy fácil, y el día 5 de mayo nació Biel y el 5 de junio ya estaba compitiendo. Siempre me he recuperado muy rápidamente, pero quizás de esos esfuerzos mi cuerpo ha pagado un precio. Ahora, afortunadamente, las atletas reciben un trato mucho mejor.

¿Ni en el Barça tenían buenas condiciones?

Evidentemente, poder fichar por el Barça fue una alegría. Cobraba por ser atleta. Vivía de ello. Pero, en realidad, malvivía. Lo que me permitía defenderme era que, por estar en el Barça, tenía un fijo de salida para ir a carreras y campeonatos, y ganaba. De eso es de lo que sacaba un sueldo. Pero te lesionas, y se acabó.

Comparar las condiciones de la élite del atletismo con las de la tercera división de fútbol le debe de parecer ofensivo.

Hombre, sí, porque yo había tenido un novio que jugaba en la liga EBA y cobraba un sueldo parecido al que habría tenido en un trabajo normal. Un futbolista de miseria cobraba mil euros, ¡y a mí ya me habría gustado ganarlos! O sea que eres atleta justamente porque te gusta. Y para vivir, tienes que tener un trabajo fuera del atletismo.

¿En algún momento ha pensado que habría podido hacer otra cosa?

No, porque el atletismo ha sido mi vida. He sufrido mucho, pero no me arrepiento. Lo que sí haría si pudiera volver atrás sería cambiar algunas cosas. Yo he tenido un único entrenador, Joan Lleonart, y cuando me retiré no me volvió a llamar nunca. Ahora lo haría diferente.

En una sociedad en la que el deporte lo es todo, ¿la educación física sigue siendo la asignatura más ‘maría’?

Sí, es sorprendente. Es una batalla. ¿Primeros auxilios? Que los hagan en educación física. ¿Educación vial? También. Y tienes a la familia que te dice que el niño no puede hacer atletismo porque está resfriado, o que tiene que tener un excelente porque juega a baloncesto. Y no. La educación física es aptitud, actitudes, valores y una enseñanza para la vida. Y para mí es un orgullo ver que una escuela como la Salle, donde todo era fútbol y baloncesto, ha dado un grupo de buenos atletas.

También promovió el atletismo desde el Ayuntamiento.

Sí, y fue muy bien. Ese trabajo fue útil a muchas escuelas. Lo que pasa es que acabó mal. De un día para otro nos dijeron a los que nos dedicábamos a ello que nos íbamos todos a la calle. Yo en aquel momento tenía reducción por maternidad y solo hacía nueve horas. ¿Les venía de mi sueldo? Se ve que sí.

Ha podido ser concejala de ERC dos veces y ambas renunció. ¿Por qué?

Habría podido sustituir a concejales del gobierno que se iban, pero estaba muy decepcionada con el Ayuntamiento, y yo me veía como una técnica, no como una política. En Manresa lo que habría que hacer es reconocer a los deportistas buenísimos que hemos tenido. Con las instalaciones que hay, parece mentira. El baloncesto está muy bien, pero ha hecho mucho daño, se lo lleva todo.

Fue de los atletas que abrieron la manifestación del 11-S de 2005. ¿Cómo lo recuerda?

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Los cuatro cantos ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor calidad, peor defecto. Transparente, e impulsiva. ¿Cuánto es un buen sueldo? El de maestro, no. ¿Percibe presión estética? No. ¿Su libro preferido? 'El día que se perdió la cordura', de Javier Castillo. Una obra de arte. La gestación de un hijo. ¿En qué es experta? En nada. ¿Qué debería inventarse? Un remedio para el cáncer. ¿Dios existe? No como nos lo venden. ¿A qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? A mi abuela Anita. Un mito erótico. Me lo guardo para mí. Acabe la frase. La vida es... Aquello que pasa cuando tú ríes. ¿La gente de natural es buena, mala o regular? Regular. Haga un paraíso con tres ingredientes. Buena compañía, naturaleza y una copa de vino. Un lema para su vida. Es cuestión de actitud.