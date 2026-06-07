El Europa pierde 3-2 ante el Celta y queda eliminado de la promoción

El CE Europa abandonó en Vigo el sueño de regresar a la Segunda División. El equipo barcelonés de Gràcia perdió ante el Celta Fortuna (3-2) en la prórroga tras el empate (2-2) del tiempo reglamentario, en el partido disputado en Balaídos y quedó eliminado en la primera final por el ascenso. El Celta se enfrentará a la Ponferradina, que este sábado derrotó al Atlético Madrileño en la otra semifinal de esa parte del cuadro.

El Europa salió con ambición y Jordi Cano adelantó a su equipo con un golazo. Primero recortó desde la banda izquierda hacia dentro del área, después conectó un zurdazo a la escuadra para anotar el 0-1 en el minuto 29. El Celta logró el primer empate con un penalti transformado por Hugo González diez minutos después del descanso.

Noticias relacionadas

El primero de los tres empates del encuentro. En el minuto 73 se produjo la segunda, de nuevo a favor del conjunto celeste y de nuevo anotada por Hugo González para poner en ventaja al equipo local. El Europa empató poco después con el tercero por un agarrón de Joel López a Óscar Vacas que el árbitro confirmó en el VAR. Jordi Cano anotó el 2-2 y envió el partido hacia la prórroga, ya que el encuentro de Can Dragó había terminado en empate (1-1). Ángel Arcos marcó el definitivo 3-2 en el minuto 107 para el Celta y al Europa le faltó tiempo. No le bastaba la igualada, sino que necesitaba marcar dos goles para ganar el partido.