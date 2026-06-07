Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: votaciones, resultados y última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Los socios del Real Madrid están llamados este domingo a las urnas para elegir quién será su presidente durante los cuatro próximos años. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se miden en unas elecciones en las que actual mandatario es el claro favorito para continuar en el sillón de mando del Santiago Bernabéu.

Las votaciones se llevan a cabo desde las 9.00 hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en el barrio de Valdebebas. En EL PERIÓDICO les contamos, en directo, todo lo que dé de si la jornada electoral y sus resultados, que se conocerán por la noche tras el recuento de las papeletas emitidas en personas y por correo.

Problemas de movilidad La visita del Papa León XIV a Madrid coincide con las elecciones, lo que puede generar problemas de movilidad para los socios. El club blanco ha recomendado planificar el desplazamiento a Valdebebas con tiempo y ha ofrecido autobuses lanzadera desde tres nudos de comunicaciones de la ciudad: IFEMA, Avenida América y Plaza Castilla. El Cercanías (línea C1) es otra opción a valorar.