En Directo
LAS ELECCIONES BLANCAS
Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: votaciones, resultados y última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme
Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
Intrahistoria de la campaña electoral del Real Madrid o cómo Riquelme hizo remangarse a Florentino
Los socios del Real Madrid están llamados este domingo a las urnas para elegir quién será su presidente durante los cuatro próximos años. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se miden en unas elecciones en las que actual mandatario es el claro favorito para continuar en el sillón de mando del Santiago Bernabéu.
Las votaciones se llevan a cabo desde las 9.00 hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en el barrio de Valdebebas. En EL PERIÓDICO les contamos, en directo, todo lo que dé de si la jornada electoral y sus resultados, que se conocerán por la noche tras el recuento de las papeletas emitidas en personas y por correo.
Problemas de movilidad
La visita del Papa León XIV a Madrid coincide con las elecciones, lo que puede generar problemas de movilidad para los socios. El club blanco ha recomendado planificar el desplazamiento a Valdebebas con tiempo y ha ofrecido autobuses lanzadera desde tres nudos de comunicaciones de la ciudad: IFEMA, Avenida América y Plaza Castilla. El Cercanías (línea C1) es otra opción a valorar.
Se abren las urnas
Buenos días y bienvenidos a la narración en directo de todo cuanto acontezca en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, este domingo en Valdebebas. Las urnas se acaban de abrir para que los socios blancos elijan entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Arrancan 11 horas de votaciones, con el cierre de las urnas previsto para las 20.00 horas.
- Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
- Klopp pincha el globo electoral de Riquelme: 'Jurgen no será entrenador del Real Madrid
- De deporte de nicho a fenómeno mundial: el Circuit de Barcelona-Catalunya, nuevo escenario del auge de la escalada
- Klopp es el Figo de Riquelme para ganar las elecciones
- Miguel Ángel Díaz-Salazar, socio del Real Madrid desde hace 50 años: 'Votaré a Riquelme para castigar a Florentino porque ha abandonado a los socios
- Alexia es de las personas más importantes de mi vida
- Barça Legends: la industria de la nostalgia barcelonista que llena estadios por el mundo
- Márquez vuelve a asombrar al mundo con otra exhibición en Hungría