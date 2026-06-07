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Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: votaciones, resultados y última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

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Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid / Cedida

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
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Los socios del Real Madrid están llamados este domingo a las urnas para elegir quién será su presidente durante los cuatro próximos años. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se miden en unas elecciones en las que actual mandatario es el claro favorito para continuar en el sillón de mando del Santiago Bernabéu.

Las votaciones se llevan a cabo desde las 9.00 hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en el barrio de Valdebebas. En EL PERIÓDICO les contamos, en directo, todo lo que dé de si la jornada electoral y sus resultados, que se conocerán por la noche tras el recuento de las papeletas emitidas en personas y por correo.

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