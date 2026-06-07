El Cornellà de Messi fracasa en Badalona y se queda sin ascenso

Lo tenía todo a favor la UE Cornellà después del 4-1 del encuentro de ida, pero el conjunto verde naufragó en el pulso de vuelta de este domingo en el Municipal de Badalona (3-0). El cuadro escapulado venció por idéntica diferencia de goles y la eliminatoria se fue a la prórroga, en la que no hubo novedades. En este tipo de play-offs no hay penaltis y el cuadro de Mikel Azparren pasó ronda por su mejor clasificación en el grupo 5 de la Liga de Tercera RFEF. Ahora se jugará el ascenso a Segunda RFEF contra el Compostela, que eliminó al Atlético Arteixo en el grupo gallego.

Fue una auténtica batalla el choque de Badalona. El bloque de Ignasi Senabre partía con una clara ventaja, pero el técnico ya pronosticó que pasarían por "malos momentos" en la vuelta. No se equivocó. "Ojalá nos den por muertos", proclamó en Cornellà Azparren, consciente de que su equipo daría la cara en su estadio.

Dos expulsiones

No hubo goles en la primera mitad, pero la segunda ya empezó muy agitada. Josu firmó el primero del Badalona (m. 48) y Toni Larrosa amplió la ventaja para los locales (m. 68). Le faltaba un tanto a los escapulados para forzar la prórroga y este llegó en el minuto 90 causando el éxtasis de toda la grada.

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Llegó el tiempo extra y el club adquirido por Messi en abril necesitaba un tanto para seguir adelante, pero no hubo más cambios en el marcador. El Cornellà no supo aprovechar que su rival se quedó con 10 en el minuto 112 por la expulsión de Josu. También vio la roja Isaac Vila en los visitantes en el minuto 119. En plena agonía y tras cinco minutos de añadido, el Badalona celebró el pase ante un Cornellà hundido.