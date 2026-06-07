Chelsea 1979, el museo secreto que se esconde en el sótano de McLaren en L'Hospitalet

Escondido en el polígono industrial de La Pedrosa, en L’Hospitalet, en el sótano del único concesionario oficial de McLaren en España, Andorra y Portugal, se encuentra una de las mayores y más singulares colecciones históricas privadas del automovilismo y el motorsport: el espacio Chelsea 1979. El próximo 9 de junio, volverá a abrir sus puertas para un exclusivo grupo de afortunados.

Quienes han tenido la suerte de visitar este museo privado coinciden en el incalculable valor sentimental e histórico de una colección de objetos y automóviles de algunas de las épocas más añoradas del motorsport. Eduardo Costabal, empresario chileno y CEO de McLaren Península Ibérica, lleva más de 45 años coleccionando objetos de todo tipo relacionados con el motor. El nombre del espacio, de hecho, no es casual: 1979 remite al año en el que empezó a tomar forma una pasión que, con el tiempo, ha terminado convertida en un santuario privado para los amantes de las carreras que abre sus puertas en contadas ocasiones.

Joyas del motor

Hay mucho lujo en los supercoches McLaren expuestos en la planta baja, pero para los verdaderos fanáticos del motor, el mayor lujo se esconde entre el sótano y las plantas superiores del edificio, en las que están dispuestas, sin protección ni catenarias, verdaderas joyas del motor. No es un museo al uso, sino una colección viva, cercana, casi doméstica en su manera de presentarse: los vehículos no están encerrados tras vitrinas impersonales, sino colocados como si todavía conservaran el pulso de los circuitos, los boxes y los tramos de rally de los que proceden.

La colección de Eduardo Costabal, Chelsea 1979. / MCLAREN

Verdadero lujo en una vitrina

Todos los monos de los 19 años de competición de Michael Schumacher, el último casco utilizado en vida por Ayrton Senna, el Renault R5 Maxi Turbo de Carlos Sainz, un Ferrari Dino, tres Yamaha campeonas del mundo de Jorge Lorenzo y los cascos y monos de todos y cada uno de los campeones de Fórmula 1 y MotoGP son tan solo algunos de los codiciados bienes que alberga un edificio de cuatro plantas dedicadas de inicio a fin al motor.

A ellos se suman piezas vinculadas a leyendas como Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart Valentino Rossi, Marc Márquez o Fabio Quartararo, en una colección que no solo repasa nombres, sino también épocas, estéticas y maneras de entender la competición. Hay monos todavía marcados por el uso, cascos que parecen conservar la tensión de una última vuelta, motos de campeones del mundo y automóviles que explican por sí solos la evolución técnica y emocional del deporte.

Cuando uno llega no sabe ni dónde mirar. La cantidad de estímulos es tal que, allá donde se pose la vista, se descubre algún tesoro que uno jamás pensaba presenciar. Más de una treintena de modelos de coches y motos expuestos, desde McLaren de calle y competición hasta Lancia Delta HF Integrale, Renault 5 Turbo 2, Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition u otros clásicos y deportivos. El recorrido mezcla sin complejos superdeportivos modernos, coches de rally, monoplazas, motos de Gran Premio, fotografías, carteles, trofeos, maquetas y recuerdos personales de pilotos que forman parte de la memoria colectiva del motor.

La colección privada de Eduardo Costabal, Chelsea 1979. / MCLAREN

Visitas exclusivas

El espacio, que abre en ocasiones especiales al público y lo hará el próximo 9 de junio para una veintena de afortunados con motivo de el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona. El exclusivo espacio es también el escenario habitual del podcast de MotoGP ‘Dura la Vita’ y eventos privados. La visita a sus entrañas permite entender que Chelsea 1979 es mucho más que una exposición de coches caros. Es, sobre todo, una colección construida desde la devoción. Cada pieza tiene una historia y muchas de ellas están conectadas directamente con momentos icónicos del automovilismo y el motociclismo mundial. En un mismo edificio conviven la pulcritud del lujo contemporáneo de McLaren, la nostalgia de los clásicos de rally, la épica de la Fórmula 1 y la emoción de las motos que marcaron generaciones.

Ese contraste es precisamente una de sus grandes singularidades. En la superficie, el visitante se encuentra con el universo exclusivo de McLaren Barcelona; bajo tierra y en las plantas superiores, aparece un archivo sentimental del motorsport, una especie de cápsula del tiempo en la que los aficionados pueden reconocer, a través de objetos concretos, algunas de las páginas más brillantes de la competición. No hay catenarias, grandes cartelas ni recorridos rígidos: la experiencia se parece más a entrar en la memoria privada de un coleccionista que a visitar un museo convencional.

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Chelsea 1979 funciona también como lugar de encuentro para pilotos, expilotos, periodistas, coleccionistas y apasionados del motor. Su carácter privado y el acceso limitado han contribuido a reforzar esa aura de secreto bien guardado: un rincón de L’Hospitalet que, desde fuera, apenas deja intuir lo que esconde en su interior, pero que dentro reúne material suficiente para emocionar incluso al aficionado más exigente. Y es que en ese sótano, late el corazón de uno de los templos privados más fascinantes del motorsport europeo.