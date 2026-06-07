Bagnaia: "Jamás jugaré a póquer con Marc, es el que mejor disimula un farol"

Lo dijo Jorge Martín (Aprilia), campeón en 20024 de MotoGP, no hace mucho: "Yo sigo pensando que Marc será nuestro principal rival de cara al título. Sé que, en cuanto se recupere de su hombro, estará ahí con nosotros". Lo dijo ayer el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial de MotoGP: "Todos nosotros sabíamos que Marc regresaría, tarde o temprano. Todos lo conocemos. Todos sabemos de su fuerza mental y de su predisposición a superar todos los obstáculos, así que solo él parece sorprendido. Nosotros, no, nosotros sabíamos que esto ocurriría". "Amigos, todos sabemos quien es Marc Márquez, lo ha demostrado toda su vida. Y lo ha demostrado hoy, peleando conmigo a tope. Ha sido hermosísimo pelear con él en la pista, jamás se rinden", ha comentado Pedro Acosta (KTM).

Márquez ha conseguido, este fin de semana, en 'Balaton Marc', todo lo que se podía conseguir: 'pole position', victoria en la 'sprint' del sábado, triunfo en el GP del domingo y récords los dos días. "Tremendo, impensable, estrepitoso", comentó Davide Tardozzi, Team Manager del equipo Lenovo Ducati a El Periódico, mientras celebraba, no solo la victoria 100 de 'Il Cannibale' en el Mundial de motociclismo sino también la 100 del equipo de Borgo Panigale.

"Todos sabíamos que esto ocurriría. Todos pensábamos, conociendo a Marc, que él regresaría y ganaría. Solo él parecía no creer en este momento, o lo disimulaba muy bien. Ya está aquí". Marco Bezzecchi — Piloto del Aprilia Racing Team y líder del Mundial de MotoGP.

"Ya el sábado, en la carrera al 'sprint', Marc volvió a demostrarnos a todos los pilotos de Ducati que es él quien marca la diferencia", ha comentado el tricampeón Francesco 'Pecco' Bagnaia, "al protagonizar una carrera espectacular, de principio a fin. Hoy ha vuelto a demostrarnos quién es, un piloto excepcional que no se rinde nunca. Eso sí, yo no pienso jugar nunca, jamás, a póquer con él pues sabe disimular como pocos, como nadie, su estado de forma. Su manera de ir de farol, de intentar convencernos de que no tiene opciones al triunfo y, de pronto, en cuanto aparece la oportunidad agarrarse a ella con determinación y maestría lo hace único. Insisto, su cara de póquer es especial y, por tanto, no pienso jugar a póquer con él nunca".

Noticias relacionadas

Mucho hablaron los especialistas españoles de F-1, al inicio de la temporada de F-1(y, ahora, suena a risa), de que Fernando Alonso (Aston Martin) "tiene un plan". Un plan para volver a ganar, 13 años después (Barcelona-2013), en el 'circo' de la F-1. Después de su doble operación en el pie y hombro derecho, MM93 sí tenía un plan para volver a ganar: regresar en Mugello (Italia), estar entre los cinco primeros durante todo el fin de semana, comprobar que ya no sentía el preocupante hormigueo que le paralizaba en carrera y, una vez mentalizado de que ya empezaba, solo empezaba, a ser el Márquez de 2025 ("aún me falta mucho, sí") tratar de ganar. Y, cuando todo se le puso a tiro, 'ET' arrasó el sábado y venció el domingo. Entró en 'Balatón Marc' octavo del campeonato, a 102 puntos de 'Bezz', el líder, y anoche se acostó, en su casa de Madrid, en quita posición y a 72 puntos, es decir, menos de dos fines de semana (74). Quedan todavía 14 fines de semana, 28 carreras, 518 puntos en juego. Un mundo.