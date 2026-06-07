Alonso, en los puntos y optimista: "El coche va a cambiar drásticamente en cuatro o cinco carreras"

Contra todo pronóstico después de un fin de semana demoledor y saliendo penúltimo en parrilla, Fernando Alonso firmó su mejor carrera de la temporada en Mónaco y acabó en los puntos (10º) después de una penalización que dejó sin ellos a Checo Pérez.

Un pequeño alivio para el asturiano, que por una vez mostró algo de optimismo y fijó más cerca el inicio de la recuperación de Aston Martin: “El 'feeling' que tenemos es que el nuevo paquete cambiará drásticamente la situación que enfrentamos cada fin de semana. Tenemos que esperar cuatro o cinco carreras para verlo”, advirtió.

“Tengo toda la fe en el equipo porque nuestra impresión es que el coche va a cambiar. Cuando viene Adrian Newey es muy meticuloso... Tenemos al mejor con nosotros”, añadió.

Bromeó con los periodistas cuando le preguntaron por el secreto de sus salidas. “No puedo decir nada…, que luego sale en todos los sitios”, dijo el asturiano, que en el Principado ganó cuatro posiciones de una tacada.

“Me siento fuerte, pilotando bien. Esa es la intención todos los fines de semana, hacerlo bien en la crono, en las salidas y sacar el máximo partido del coche. Lástima que estemos en una situación anónima, últimos”, reflexionó ya en serio.

"Yo iba a hacer mi carrera"

El caso es que una vez más, Alonso volvió a reivindicarse en la pista, sin presión dadas las circunstancias: “Pasaron muchas cosas, pero yo iba a hacer mi carrera. Se resume en las primeras cinco vueltas y en las dos salidas, con agresividad en la uno, en la tres por fuera y después entre la cinco y la seis, aunque la velocidad es la que es, así que teníamos que consolidar la posición hasta que hubiese alguna novedad”, explicó. “Paramos en la vuelta tres para ser muy agresivos en la estrategia también, sin nada que perder".

Y antes de ir a Barcelona, un circuito que define jerarquías, Alonso hizo balance: “En cada carrera vimos un problema obvio: en Australia y Bahréin, el motor. En Miami y Mónaco, el cambio. Y en Suzuka, la aerodinámica en la zona frontal".

El punto de Mónaco fue a consecuencia del caos vivido este domingo en el Principado, pero pronto pueden llegar más por méritos propios: “Estamos tan atrás que no pones un paquete y pasas de último a estar en los puntos. Pero si con las mejoras podemos situarnos entre el 12º y el 15º, apareces en esas zonas hay puntos más asequibles", señaló.

Unas palabras que se apoyan en las de Newey, que volvió al paddock por primera vez desde la carrera inaugural de Australia: "Es un largo camino desde atrás esta vez para nuestros coches, pero es genial estar de vuelta, primera carrera en la que estoy desde Melbourne y hemos estado trabajando en la actualización que tendremos lista probablemente antes del parón de verano", advirtió el inglés en una entrevista con F1TV antes de la carrera.