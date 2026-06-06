BALONCESTO
Tenerife da la sorpresa y deja al Real Madrid fuera de las semifinales de la ACB y sin títulos esta temporada
Los blancos se quedan sin títulos en una temporada que se ha complicado mucho en el tramo final con la lesión de Tavares
Sorpresa mayúscula en los cuartos de final de la ACB, en los que La Laguna Tenerife ha eliminado al Real Madrid tras ganar a los blancos (95-107) en su cancha por segunda vez en la serie y firmar la eliminación de los de Sergio Scariolo. Los de Txus Vidaurreta volvieron a mostrar mucha facilidad ofensiva con Jaime Fernández y un Patty Mills que se fue hasta los 29 puntos. Los isleños dan un golpe de mano con esta clasificación que provocó una sonora pitada para los blancos, que cierran la temporada sin títulos, algo que no pasaba desde la campaña 2010-11. En el palco estaba Florentino Pérez y en la grada el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme. La gesta de los tinerfeños no tuvo excusas en el bando blanco por parte de Scariolo: "Han jugado con mucha experiencia, mucha lucidez. Gran mérito para el Tenerife. No han perdido la calma. Hemos competido, pero con momentos de poca lucidez. Desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo hemos hecho un gran esfuerzo para llegar lejos en la Final Four". Por su parte, Vidaurreta: "Estoy muy contento. La primera victoria fue fundamental, pero mira lo que pasó en el segundo. Nos metemos en semifinales por segundo año consecutivo. Estoy flipando con el nivel del equipo hoy".
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