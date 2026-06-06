Pep Guardiola: "Volveré a La Salle como cuando era pequeño, me haré profesor"

En unas breves declaraciones de menos de tres minutos a la prensa presente en la inauguración de su Cruyff Court en Manresa, Pep Guardiola no ha querido dar pistas sobre su futuro. A la pregunta de qué hará, respondió con ironía: "Volveré a estudiar aquí en La Salle como cuando era pequeño, me haré profesor".

Simplemente ha señalado que "me instalaré aquí una temporada y ya veremos qué hacemos, ni yo mismo lo sé".

Preguntado sobre el posible fichaje de su exjugador Bernardo Silva por el Barça, explicó que "se adapta a cualquier equipo, es demasiado bueno". Y sobre otro futbolista que también estuvo bajo sus órdenes, Julián Álvarez, afirmó que "también es muy bueno, son todos muy buenos".

Guardiola también habló sobre el hecho de que el Barça haya ganado dos ligas consecutivas con muchos jugadores de La Masia. "Son jugadores del Barça. Tanto si son de aquí como si vienen de fuera, seguro que lo hacen muy bien. Han hecho dos años extraordinarios, por cómo lo han hecho y por lo divertido que es verlos jugar. Soy muy fan de Hansi [Flick], de cómo lo hacen, y ojalá sea así durante muchos años".

Inquirido sobre qué le falta al Barça para ganar la Liga de Campeones, fue claro: "La Champions destroza proyectos. Espero que no sea el caso, que el hecho de no ganarla te haga pensar que todo lo demás no es bueno. La liga es la que te da la consistencia. En la Champions tienes que llegar bien al final, sin lesionados. La influencia de los árbitros es enorme en esta competición. Lo importante es que el día a día sea bueno, que el equipo vaya creciendo y que no piensen que, por no llegar a la final de la Champions, la temporada es mala".

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Sobre su experiencia en Manchester, y antes de darse la vuelta y marcharse, reconoció que "no habría podido imaginar estar allí durante diez años".