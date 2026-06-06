La pareja de oro Granollers-Zeballos se consagra en París con su segundo Roland Garros

Cuando el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos comenzaron a jugar al tenis soñaban con hacer una carrera individual brillante. Con los años, tras comprobar que habían tocado techos, se reconvirtieron en doblistas y ahora forman una pareja de oro que consiguió revalidar el título de Roland Garros para sumar su tercer Grand Slam.

"Llega un momento en el que vimos que en individual no llegábamos a más y que podíamos alargar nuestra carrera y optar por títulos que no conseguíamos en individuales. Y había que adaptarse", analizó Granollers poco después de superar en la final de París al doble formado por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (6-4 y 6-2).

Dúo de cuarentones

"Fue una forma de renacer en esta profesión y me siento muy agradecido de haberlo hecho", señala el argentino, que no pudo evitar las lágrimas al recibir por segundo año consecutivo la copa de campeones.

El español de 40 años y el argentino de 41 están viviendo "una tercera juventud" que les ha dado un brillo que no encontraron en individuales y que les ha llevado a la cabeza del 'ranking'.

Se convierten en la quinta pareja capaz de revalidar el título de Grand Slam sobre tierra batida y juntos consiguen su tercer 'grande', puesto que el año pasado también alzaron el Abierto de Estados Unidos.

Ruta perfecta

Un camino que la pareja reconoce que "no ha sido fácil" porque ha estado jalonada de momentos difíciles, de desilusiones, como las tres finales perdidas antes de levantar el año pasado en Roland Garros su primer Grand Slam, una final a la que llegaron tras tres años cayendo en el penúltimo escalón.

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En su reconquista de Roland Garros han completado una ruta perfecta hacia el título, sin perder un set y en una final que apenas les llevó 76 minutos ante la pareja número 2 del 'ranking', que se convertirá el lunes en la número 1.