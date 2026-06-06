Márquez vuelve a asombrar al mundo con otra exhibición en Hungría

Vale. No es nada. Solo sube una posición. Era octavo y, ahora, es séptimo. Nada. Solo le ha arrebatado cinco puntos al líder. OK. Menos es nada. Sí. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder destacado del Mundial de MotoGP, le sigue sacando un montón de puntos, muchos. Pero ya menos de 100. Ahora son 97. Quedan 543 puntos en juego. Y Marc Márquez (Ducati) ha ofrecido, hoy, cierto, en la carrera corta de Balatón Park, una auténtica exhibición. Y aún le falta mucho, algo, sí. Más fuerza en el brazo derecho, en su hombro maldito. De momento, la que tiene es suficiente para ganar la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Hungría, la misma que el año pasado.

Y la ha ganado con una auténtica exhibición. Exhibición: acción y efecto de mostrar, presentar o hacer visible algo en público. Implica una demostración ostentosa o la puesta en escena de objetos, habilidades o acciones. Pues eso. Se lo cuento. Por la mañana, en el entrenamiento previa a la ‘quali’, MM93 tanteó su moto, la redondeó aún más para la clasificación (“era vital, vital, meterse en primera fila y, a nivel de imagen, importante tratar de conseguir la ‘pole’”), logró, sí, su ‘pole’ nº 104 (después de caerse, a los dos minutos de empezar la ‘quali’) y, varias horas después, es decir, a las 15.22 y 22 segundos, consiguió su tercer triunfo en sábado (Brasil, Jerez y Hungría).

Lo logró, tal y como lo preparó, lo pronosticó, la retrató, lo diseñó. Lo cocinó a fuego lento. Buen ensayo final, enorme ‘quali’, salida limpia, cuatro primeras vueltas de récord (o casi) y control absoluto de las últimas ocho vueltas, en las que ya tenía a dos segundos (largos) al murciano Pedro Acosta (KTM), que era, sí, quien más y mejor podía presionarle, cuestionarle y hasta poner en duda su tremenda victoria. Su exhibición.

"Todo ha salido perfecto, pero solo es la carrera corta. Guardé fuerzas ayer para hoy, logré la 'pole', salí bien, apreté las primeras cuatro vueltas que es cuando tengo fuerza y, luego, mantuve el ritmo al conseguir dos segundos de ventaja. Mañana será otra cosa. Pero pelearemos como siempre. Hemos venido a eso". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

“Ha salido todo redondo, perfecto, pero solo es sábado, solo eran 13 vueltas, solo es la carrera al ‘sprint’, mañana (domingo, GP, 14.00 horas, DAZN), vamos a sufrir, pero estamos listo para sufrir, hemos venido a eso, a seguir preparándonos, poco a poco, para las grandes conquistas, para tratar de conseguir la victoria 100 y las que sean”, comentó un sonriente y muy feliz Márquez, más por su equipo, por Ducati, por su familia del ‘boxe’, que por él mismo, harto de ganar y despreocupado de todos los que aún dudan de él.

'Balatón Marc'

De ÉL, del nueve veces campeón del mundo, del piloto que se sube al podio en dos de cada tres carreras que corre, que lidera la clasificación mundial, histórica, de ‘poles positions’ y que ha protagonizado las remontadas más espectaculares del Mundial. Ese Marc Márquez Alentá, ya de 33 años, ya con 291 grandes premios a sus espaldas, repitió victoria, hoy, en ‘Balatón Marc’, exactamente 16 años después de que sumase su primer triunfo en el Mundial en Mugello, con apenas 15 años.

“Sigo donde estaba. Mi mente no se ha movido de la reflexión que hice el jueves de la semana pasada cuando llegué a Mugello antes de hora y los médicos me dieron un permiso temporal para volver a subirme a la moto”, señaló Márquez a El Periódico tras morder la medalla que lo acredita como vencedor de la ‘sprint’ de Hungría. “Queda mucho, mucho, pero mi cabeza está lista y preparada, ahora ya limpia de dudas, para afrontar, con calma, sin prisas pero sin pausas, todo lo que venga. Y ¡ojalá! sea bueno”.

"No sé si volveré a ser el Marc de 2025, no lo sé. Sí sé que lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Si he de morir, moriré en la orilla, tras defenderme con todas mis fuerzas. La juventud viene fuerte, empujando, tal vez un día me aparten, pero, de momento, voy a pelear duro".

Y, sí, hace 16 años exactamente que Márquez ganó su primer GP y, hoy, 16 años después vuelve a ganar, aunque sea solo al 'sprint'. "Lo he pensado cuando estaba en la parrilla. He mirado a mi lado y estaba Pedro al que le sacó 11 años ¡menudo pilotazo! ¡suerte que no lleva una Ducati! Y Fermín Aldeguer, otro monstruo, al que le llevo 12. Los jóvenes vienen empujando y, de momento, te aprietan, tu tratas de defenderte, de seguir peleando, sacar lo mejor de ti pero, un día u otro, no te empujaran, no, te apartarán. Es ley de vida pero, de momento, disfrutemos de lo conquistado y de lo que seguimos peleando".

A preguntas del pentacampeón Jorge Lorenzo, Márquez no quiso hablar de si volverá a ser el Márquez arrollador del pasado año. "No pienso en eso, Jorge, queda mucho, mucho, pero ya tengo la cabeza limpita, ya me salen las curvas de izquierdas como quiero, ya empiezo a pilotar como me gusta, pero aún me falta fuerza en el hombro y brazo derecho y, sobre todo, conseguir que las curvas de derechas me salgan parecidas, solo parecidas, a las de izquierda. Repito, puede que muramos en la orilla, puede que no lleguemos a la competitivdad del 2025, pero no será por mí, no será por dejar de trabajar ni un minuto"

Carrera al ‘sprint’: 1. Marc Márquez (Ducati), 21 minutos 22.047 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 1.548 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 2.722 segundos; 4. Raúl Fernández (Aprilia), a 3.973 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 5.708 segindos.

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Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 180 puntos; 2. Jorge MARTÍN (Italia), 160; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Itala), 134; 4. Pedro ACOSTA (España), 112 y 7. Marc MÁRQUEZ (España), 83.