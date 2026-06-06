Los Knicks tumban de nuevo a los Spurs y se acercan al título

Los New York Knicks sellaron este viernes una trascendental victoria en el Frost Bank Center de San Antonio y, en un final apretado en el que el francés Victor Wembanyama estropeó su gran segunda mitad, triunfaron por 105-104 para tomar ventaja 2-0 en las Finales de la NBA y colocarse a dos triunfos del anillo.

Los Spurs estuvieron a punto de remontar una desventaja de catorce puntos en el cuarto período, pero sucumbieron en los últimos segundos, cuando Jalen Brunson (20 puntos) anotó el libre del definitivo 105-104 y Victor Wembanyama falló el último tiro para los texanos.

De héroe a villano

'Wemby' anotó 22 de sus 29 puntos (9 rebotes y 4 tapones) en la segunda mitad, pero en los últimos segundos pasó de héroe a villano, con una pérdida de balón y falta que envió a Brunson a la línea de libre para la canasta decisiva. El francés, de 22 años y en sus primeras Finales, tomó con coraje el último tiro, pero lo falló.

El partido acabó entre cánticos de 'Let's go Knicks' en San Antonio y desató la fiesta neoyorquina, con los dos próximos partidos que se disputarán el lunes y miércoles en un Madison Square Garden repleto, en el que también se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Anthony Towns, el mejor

El dominicano Karl Anthony Towns firmó un doble doble de 21 y trece rebotes, Jalen Brunson sumó 20 puntos, cinco rebotes y seis asistencias y Mikal Bridges también aportó veinte puntos para los Knicks. Landry Shamet también dio la cara con trece puntos saliendo del banquillo.

Para los Spurs fue un revés traumático que les deja al borde del abismo en sus primeras Finales en doce años. No les bastó un espectacular 14-0 en el cuarto período para evitar la derrota.

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De'Aaron Fox metió veinte puntos para San Antonio, Dylan Harper anotó 15 y Devin Vassell y Stephon Castle no pasaron de los catorce cada uno.