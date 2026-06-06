Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Veinte años después de las últimas elecciones con urnas, los socios del Real Madrid están convocados este domingo, 7 de junio, para elegir presidente. Florentino Pérez lanzó el órdago electoral para demostrar que, pese a encadenar dos temporadas sin títulos, sigue contando con el respaldo de las bases madridistas. Pero, a diferencia de las cinco convocatorias anteriores, en las que fue reelegido sin oposición, esta vez le ha salido un rival a batir: el empresario alicantino Enrique Riquelme. La campaña se ha ido calentando, por parte de los dos candidatos, con promesas de fichajes multimillonarios: Haaland, Mourinho, Del Bosque, Dumfries, Rodri, Konaté, Casillas... Un pulso fratricida que ha elevado la incertidumbre acerca del desenlace de la votación del domingo.

Los socios podrán votar entre las 9.00 y las 20.00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. El censo es una incógnita porque ni siquiera los candidatos tienen acceso a él. Según los estatutos y las normas electorales del club, tienen derecho a voto los socios mayores de edad con al menos un año de antigüedad ininterrumpida. La entidad tiene unos 100.000 socios, de los cuales se estima que unos 70.000 cumplen los requisitos para participar en las elecciones. El último número de carnet con derecho a voto es el 99.989.

¿Qué dicen las encuestas?

¿Quién ganará las elecciones? Los escasos sondeos que se han publicado otorgan una clara ventaja al actual presidente, aunque reflejan que Riquelme, quien preside el grupo energético Cox, ha recortado distancias en los últimos días. En una de las encuestas más exhaustivas, la del diario 'Marca', el 64% de los lectores creen que el vencedor será Florentino, pero solo la mitad de ellos piensan que ganará por una ventaja muy amplia. El 36% de los lectores sostienen que ganará Riquelme. El sondeo del diario 'As' a sus lectores refleja una distancia mucho más estrecha, con una ligera ventaja de cuatro puntos a favor de Florentino Pérez. Para los lectores de 'El País', el preferido es Riquelme con alrededor del 70%

Con todo, el 57% de los lectores de 'Marca' afirman que el empresario alicantino va ganando la campaña con sus promesas, entre ellas la del fichaje del crack noruego Erling Haaland, un nombre que, para el 65%, es el más potente de los que se han puesto sobre la mesa y puede cambiar el rumbo de las elecciones. En cuanto al compromiso de Florentino de que Jose Mourinho vuelva al banquillo del Real Madrid, el 82% de los lectores opinan que hay entrenadores mejores y que buena parte de los aficionados no lo ven con buenos ojos por las polémicas que protagonizó en su anterior etapa. Y a la pregunta de qué entrenador podría ganar a Riquelme, el 80% de los lectores apunta al alemán Jurgen Klopp.

La incógnita de la participación

La participación es otra de las incógnitas de la jornada electoral merengue. Estas elecciones son las primeras que celebra el Real Madrid desde 2006, cuando Ramón Calderón fue elegido presidente en unos comicios a los que concurrieron Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. Entonces votaron 27.958 socios, el 39,55% del censo. Aquellas elecciones se convocaron tras la dimisión de Florentino Pérez, que había llegado a la presidencia en el año 2000, revalidó el cargo en 2004, dimitió en 2006 y regresó en 2009 como candidato único tras la dimisión de Calderón a raíz de un fraude en la asamblea de socios.

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Tras tomar de nuevo el timón blanco, Florentino Pérez hizo dos cambios en la normativa electoral del Real Madrid que explican la falta de oposición interna durante tanto tiempo: elevar a 20 años la antigüedad necesaria para optar a la presidencia y presentar un preaval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club, garantizado con patrimonio personal. Desde entonces, el también presidente de ACS ha sido reelegido como candidato único y su último mandato, el quinto consecutivo, lo inició en enero de 2025.