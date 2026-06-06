UCAM MURCIA-BARCLONA (76-100)
El Barça reacciona eliminando al Murcia y se lleva otra alegría: no jugará la semifinal contra el Madrid
Clyburn lidera al equipo desde el inicio (23 puntos) y la aparición de Laprovittola consolidó la ventaja azulgrana en la segunda mitad
El Barça y el Madrid tuvieron que acudir al tercer partido de la eliminatoria. Los azulgranas vencieron a domicilio para echar al incómodo UCAM Murcia (76-100), pero los blancos cayeron de manera estrepitosa en casa con el la Laguna Tenerife (95-107), que es el rival catalán en las semifinales. La serie empezará el martes en el Palau (20 horas). El Barça recupera la ventaja de campo, ya que los tinerfeños terminaron octavos en la liga regular.
El camino se ha despejado para el Barça con la desaparición del Madrid, que sucumbió de forma contundente en su cancha, ante la presencia de Florentino Pérez en el palco y Enrique Riquelme en la grada. Los dos escucharon los pitos por el desplome del equipo de Sergio Scariolo. El cuadro canario enchufó 37 puntos en el último cuarto, con una actuación estelar de Patty Mills (29 puntos), el recién fichado Kevin Yebo (22) y el eterno Marcelinho Huertas (23).
Clyburn es el guía
El Barça, en cambio, cimentó su excelente triunfo -el segundo en casa ajena- con una sensacional actuación a lo largo de los 40 minutos en la que Will Clyburn se convirtió en el guía del equipo con solo dos fallos en 16 tiros, ninguno en los cuatro triples que enchufó. Nicolás Laprovittola también se apuntó cuatro, de siete intentos, pero el argentino los aportó para aplacar la tímida reacción murciana cuando el Barça se escapaba hacia la semifinal.
Clyburn había anotado 11 puntos en el primer cuarto con una serie perfecta de tiros y su desaparición tras haber jugado los 10 minutos redujo la ventaja del Barça. Devontae Cacok aprovechó la ausencia del norteamericano para replicar con 12 en el segundo que situó al Murcia a dos puntos (34-36) que obligó a Pascual a pedir un tiempo.
Volvía Clyburn poco después, sin anotar, pero entre los demás se estaban repartiendo los tiros. Joel Parra sumó ocho sin fallo, y capturó dos rebotes ofensivos que permitieron nuevos ataques. No sólo eso. Con el segundo, en un demoledor 2-16 permitió a los azulgranas caminar hacia los vestuarios con la mayor diferencia (36-52), que Clyburn amplió con un triple.
Laprovittola inyecta calma
La cuarta personal de Cacok llegó un instante antes de que el segundo triple de Laprovittola colocara el 47-67. El argentino inyectó serenidad y calma -y puntos, por supuesto- y el pabellón se apagó. Reaccionaba a cada triple o a cada mate, pero la réplica visitante era inmediata e implacable. El Murcia se asomó a un momento crítico al que se resistía con la constancia y el orgullo de sus jugadores, porque el saldo del tercer cuarto volvió a ser para los azulgranas.
La frontera de los 20 puntos hizo ver a la hinchada local que era inviable evitar la eliminación. Sin Cacok ni el lesionado David DeJulius no había suficiente talento para combatir a un Barça que quiso aprovechar el claro en el camino hacia el título por la desaparición del Madrid.
El calendario de fechas para esta semifinal está fijado para el martes, el jueves y el sábado de la próxima semana a las 20 horas, más el lunes y el miércoles siguientes si se necesitaran el cuarto y el quinto partidos.
UCAM Murcia, 76 - FC Barcelona, 100
UCAM Murcia: Radebaugh (15), Forrest (20), Raieste (5), Nakic (5), Cate (4) -cinco inicial-; Cacok (16), Sant-Roos (7), Falk (-), Martin (2), Hands (0), Diagné (2).
7 de 27 triples (Forrest, 3), 22 rebotes, 7 ofensivos (siete jugadores),10 asistencias (Radebaugh, 5).
Barcelona: Marcos (0), Punter (14), Clyburn (23), Shengelia (12), Fall (4)-cinco inicial-; Vesely (11), Satoransky (3), Brizuela (8), Hernangómez (-), Parra (8), Cale (3), Laprovittola (14).
12 de 21 triples (Laprovittola, Clyburn, 4), 33 rebotes, 5 ofensivos (Parra, 2), 11 asistencias (Shengelia, 4).
Parciales: 17-27, 19-25, 25-27, 15-21.
Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Óscar Perea, Alberto Sánchez.
Pabellón: Palacio de Deportes de Murcia.
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