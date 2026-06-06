BALONMANO
El Barça jugará la 13ª final consecutiva de la Copa del Rey
Carlos Ortega reservó a varios jugadores en el cómodo triunfo (27-38) sobre el Viveros Herol Nava
El Barça se clasificó para la decimotercera final consecutiva de la Copa del Rey al batir al Viveros Herol Nava en un encuentro (27-38) en el que el equipo catalán no necesitó su mejor versión para imponer su enorme superioridad sobre un conjunto que sufre para aguantar la categoría en la Liga Asobal, ya que la próxima semana afrontará la promoción para mantener la categoría. Los azulgranas han ganado las doce finales precedentes.
Carlos Ortega pudo permitirse el lujo de reservar a varios jugadores (el portero Nielsen, Djordje Cikusa, Aleix Gómez y Barrufet) para la final de este domingo y para ahorrarles esfuerzos ante la inminente 'Final four' de la Champions League que se celebrará el siguiente fin de semana en Colonia (Alemania).
El Viveros Herol Nava, de Segovia, aguantó el ritmo del Barça hasta el descanso (17-21), y fue distanciándose en el marcador por la defensa azulgrana con un parcial de 2-7 en la reanudación.
Las paradas del meta islandés Hallgrimsson y el poderío de Fàbregas, N’Guessan y Mem a pleno rendimiento ofensivo dieron al Barça las primeras diferencias. Saric tomó el relevo en la portería y sus paradas permitieron que los azulgranas explotaran la velocidad de su contragolpe con Dani Fernández como principal ejecutor.
Una vez alcanzados los 10 goles de ventaja (22-32), el Barça trató de mantener la intensidad pero concedió un intercambio de ataques al Nava, que pudo acotar una derrota honrosa ante el delirio de su afición, mayoría aplastante en el pabellón alicantino.
Viveros Herol Nava, 27 - FC Barcelona, 38
Viveros Herol Nava: Patotski, Ahumada, Pasquet (2), Arzoz (8), Carró, Bandeira (2) y Marugán (4 p) -equipo inicial-; Reig (2), Otero (2), David Fernández, Da Silva (2), Carrión (1), Pereira (2), Roca (1), Herranz (1) y Martins (ps).
FC Barcelona: Hallgrimsson, Dani Fernández (10, 5 p), Makuc, Fábregas (4), N’Guessan (3), Mem (6) y Janc (5) -equipo inicial-; Carlsbogard (1), Bazán, Sola (5), Petar Cikusa, Saric (ps), Ortega, Elderaa (2), Grau (2) y Frade.
Marcador cada cinco minutos: 2-4, 4-8, 6-11, 9-13, 12-17, 17-21 -descanso-; 18-24, 19-28, 21-30, 23-34, 25-37 y 27-38.
Árbitros: Miguel Martín Soria y Jesús Álvarez (valencianos). Excluyeron dos minutos a Pasquet y Carro por el Viveros Herol Nava y a Bazán por el Barça.
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