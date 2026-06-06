Castellón - Almería (1-1)
El Almería saca un empate en Castalia en el play-off de ascenso a Primera
Brignani adelantó a los locales y Arribas puso las tablas para los andaluces, que intentarán aprovechar al ventaja de campo en el partido de vuelta del martes.
El Almería logró llegar con la eliminatoria igualada (1-1) a los Juegos del Mediterráneo ante un Castellón que dispuso de ocasiones para haberse marchado con ventaja al partido vuelta del martes en la primera semifinal del play-off de ascenso a Primera.
El Castellón salió con el mismo planteamiento que en la competición doméstica y se hizo poseedor del balón. Los locales dispusieron de las mejores oportunidades en la primera mitad. Primero Andrés Fernández salvó a su equipo al sacar un mano a mano ante Camara. También lo intentó Pablo Santiago con un disparo a puerta tras asistencia de Calatrava, pero el balón se marchó fuera.
Una velocidad más
El Almería, que estaba cerrado atrás, se estiró a partir de la media hora de juego, pero apenas inquietó la portería de Matthys y se encontró con un Castellón que le dio una velocidad más al partido en los minutos finales de la primera parte.
En un córner a su favor y después de que el balón se quedará dividido durante varios segundos en el área pequeña visitante, el central Fabrizio Brignani lo tocaría de espuela para avanzar a su equipo y lograr el 1-0 con el que se llegó al descanso.
El conjunto de Rubi cambió su planteamiento en la segunda mitad y consiguió quitarle el balón al Castellón. La entrada de Nico Melamed al campo y de Thalys le dio frescura en ataque. Precisamente, Nico asistió desde banda derecha a Arribas, que en el corazón del área castellonense empujó el balón al fondo de la red donde no pudo llegar Matthys para poner el 1-1 en el minuto 66.
El Castellón asimiló el empate y pudo adelantarse en la eliminatoria con un golpeo de Raúl Sánchez en área del Almería, pero el balón se paseó por el área pequeña sin encontrar quien lo empujara. Bonini y Rodrigo Ely emergieron como líderes en la defensa visitante para cortar el peligro albinegro con sendas oportunidades para llegar a la portería de Andrés Fernández, aunque el resultado ya no se movió y la eliminatoria se decidirá en los Juegos del Mediterráneo.
- Ewa Pajor, delantera del Barça: 'Vivir en Barcelona me ha abierto como persona y como futbolista
- De deporte de nicho a fenómeno mundial: el Circuit de Barcelona-Catalunya, nuevo escenario del auge de la escalada
- Klopp es el Figo de Riquelme para ganar las elecciones
- Alexia es de las personas más importantes de mi vida
- Miguel Ángel Díaz-Salazar, socio del Real Madrid desde hace 50 años: 'Votaré a Riquelme para castigar a Florentino porque ha abandonado a los socios
- Toni Bou logra un nuevo Guinness World Record: 'Este es el tercero, pero seguramente habrá más
- Barça Legends: la industria de la nostalgia barcelonista que llena estadios por el mundo
- Riquelme promete los fichajes de Haaland y Rodri y Florentino anuncia el regreso de Mourinho y a Konaté