Tenis
Zverev se clasifica para la final de Roland Garros: cuarta oportunidad de ganar un Grand Slam
El tenista alemán se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, que pasó sin jugar por la retirada de Matteo Arnaldi, aquejado de un virus
Alexander Zverev es desde hace días el gran nombre llamado a ser el nuevo campeón de Grand Slam. Con la baja de Carlos Alcaraz y las eliminaciones sorpresa de Jannick Sinner y Novak Djokovic, el tenista alemán quedó con vía libre en una de las ediciones más locas. En su gran oportunidad por conquistar el ansiado Grand Slam, el de Hamburgo ya está en la final después de superar a Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6 y 6-3) en tres horas de partido.
En París, Zverev jugará su cuarta final tras las del US Open en 2020 (perdió ante Dominic Thiem), la de Australia en 2025 (Sinner) y la que jugó también en 2024 ante Alcaraz. Todas ellas cayeron para el lado contrario, algo que ahora buscará romper con el favoritismo total y absoluto a su favor.
Es la oportunidad de su vida y su tenis le está dando todos los argumentos para evitar ser el primer jugador de la historia con cuatro finales y ningún título. Su rival erá el italiano Flavio Cobolli, cuyo acceso a la final fue mucho más fácil y menos sufrido. Pasó sin jugar. El también italiano Matteo Arnaldi se retiró media hora antes de que empezara la segunda semifinal, aquejado por un virus.
Zeverv volvió a demostrar ante Mensik que sobre la tierra de París se mueve como pocos. Tras un primer set luchado y en el que el checo tuvo la gran oportunidad en el octavo juego, se supo reponer y acabar cerrándolo a las puertas del 'tie break'.
El servicio volvió a ser su gran arma, con un porcentaje de primeros ganados por encima del 80% y una media de más de 200 kmh/h en los primeros. Una ventaja que fue demasiado también para Mensik en el segundo set y también en el cuarto y definitivo.
Solo en el tercero pudo aprovechar un bajón de Zverev para alargar el partido, aunque sus fuerzas flaquearon ya al final acusando su largo viaje para llegar a las que fueron sus primeras semifinales de Grand Slam.
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