“Votaré a Riquelme para castigar a Florentino porque ha abandonado a los socios”

-¿Desde cuándo es usted socio?

-Yo soy socio desde el año 1976 y abonado desde que hicieron el Bernabéu sentado, que creo que fue en el año 2000.

-¿Es madridista por...?

-Soy madridista por mi padre que me hizo socio con 6 años. Le prometí que seguiría siéndolo mientras me lo pudiera permitir. Yo enterré a mi padre con su carnet de socio del Real Madrid y un alfiler del club. Soy madridista desde pequeño y he jugado en el torneo social cuando se hacía en la Ciudad Deportiva. Jugué en el equipo García Navajas. Iba allí, a la piscina, a hacer patinaje... Pero eso hoy parece que no cabe ya.

-¿Cómo está viendo la campaña?

-Lo esperado. Uno prometiendo cosas para dar la vuelta a la tortilla y el otro intentando hacernos creer que no ha hecho lo que ha hecho durante su mandato.

-A Florentino, ¿cómo lo ve tras 20 años?

-Lo veo mayor, un señor que debe dejar paso no sé si al otro candidato o a gente de su entorno, pero a él ya se le ha pasado el arroz.

-¿Apostaría por alguien continuista?

-Lo que creo es que tiene que llegar alguien que ponga en los despachos a gente que sepa de despachos y en el campo a gente que sepa de fútbol. El presidente no puede estar jugando a ser el director deportivo o el entrenador.

-¿Cree que el error de los dos últimos años ha sido por un exceso de presidencialismo en las decisiones deportivas?

-Mientras Ancelotti soportó la presión, el Madrid aguantó bien. Pero en el momento en que el presidente se puso por delante ha saltado todos por los aires.

-Este año el entrenador ha caído tras un pulso con Vinícius, ¿usted le renovaría como pretende Florentino?

-Por supuesto que no. Ha desestabilizado a todo el mundo. A la grada, al vestuario, a los rivales, a los árbitros... Es un jugador que piensa que está por encima de la camiseta. Y sobre todo me ha llamado la atención que Florentino, que siempre ha puesto a la entidad por encima de jugadores como Raúl, Casillas o Ramos, en el tema Vinicius ha puesto por encima al jugador de la entidad. Algo que todavía no nos ha explicado, como muchas cosas.

-La campaña de Riquelme se está centrando en el socio, ¿cómo lo ve?

-Más allá de lo que dice Riquelme, hay una realidad irrebatible: antes teníamos más sitio en nuestras localidades del Bernabéu. Hemos perdido calidad con la remodelación. Y cuando el Madrid va a jugar a Barcelona, Valencia o Helsinki, hay tres jugadores que firman autógrafos en el hotel de concentración. Sin embargo, un socio que vive en Madrid y que va al campo, ¿cómo puede conseguir que le firmen un autógrafo? ¿Me tengo que jugar la vida en la puerta de Valdebebas para que no bajen la ventanilla? Demandamos recuperar la accesibilidad a los jugadores y que el cambio de estadio no sea a peor...

-¿En estos 20 años con Florentino ha notado que el club se ha ido alejando del socio?

-Llevo 50 años de socio. Los primeros era un niño. Tanto con Luis de Carlos como con Mendoza y con tantos otros el socio estaba presente. Con Pérez empezó importando, pero después de Figo entramos en la galaxia y alejó a los socios. Por no hablar de las asambleas, porque todo se vota ahí y para ser asambleísta, en calidad de compromisario, falta transparencia. En las asambleas hace lo que quiere y no puedes hacer nada. Así que los socios de a pie ni siquiera tenemos voz.

-Cuando va al Bernabéu, ¿nota a la gente cansada?

-La gente está cansada de no ver nada en el césped y de estar más incómodo en un estadio en el que solo crecen los palcos. Te diré que me da mucha envidia cuando voy al campo del Atlético, porque como soy madrileño hay veces que me invitan. Allí ves foodtrucks, música, grupos de socios hablando. Es todo lo contrario que ir al Bernabéu, que es como ir a misa. Lo abren una hora antes y la gente se va cinco minutos después del pitido. No digo que nos pasemos allí el domingo entero, pero joder algún aliciente para que la gente vaya al fútbol y cuidar un poquito al socio. Y de las incomodidades del nuevo estadio, mejor ni hablamos...

-¿Explique esto último?

-Estamos todos encabronados. En mi sector y a mi alrededor todos nos quejamos de que nos han comido centímetros en el sitio. A mí y a todos los que estamos allí. No sé en el anfiteatro, porque no he subido. Pero donde estoy, nos han encajonado. Yo mido 1,86 y el señor de mi lado es de mi estatura. Y a la izquierda, parecido. Pero el problema no es a los lados, que también, es que me doy con las rodillas con el de adelante.

-¿Y cómo le hace ver su enfado a Florentino?

-No puedes hacer nada. ¡Si ni siquiera puedes sacar una pancarta! Yo quiero expresarme dentro del estadio porque soy socio. Si en una reunión de vecinos no puedo decirle nada al presidente, ¿dónde lo vas a decir? ¿Qué quiere, que le ponga la pancarta a la M-30 como los ultras? Pues no. Hay que ir al campo, que es el sitio donde protestar. Al final solo podemos sacar los pañuelos. Si protestamos es porque están haciendo algo mal o porque la gente no está de acuerdo. Es necesario se sepa que la gente no está de acuerdo.

-¿Le da miedo la privatización del club que denuncia Riquelme?

-Por supuesto que me da miedo. A mí eso de monetizar nuestras acciones y que Florentino me pague el dinero que dicen que nos daría, me hace padre. Pero no es lo que quiero. Estamos hablando de mi equipo y de un club que es de los socios.

-¿Cobraría esos 100.000 euros?

-¿Van a dar 100.000 euros a cada socio? ¿Estamos locos o qué? No puede ser. Pero yo la privatización no la veo porque sería un paso atrás, muy atrás. Ya me ha jodido quitar el nombre de Santiago del estadio. Porque Florentino lo ha hecho sin preguntar a los socios para dejar solo lo de Bernabéu. Se pasa la vida elogiando a don Santiago Bernabéu y a las primeras de cambio va y lo quita. Dirige el club como si fuera una corporación.

-¿A qué se refiere?

-Entiendo que ser presidente del Madrid te abre mil puertas y que diriges el club más valorado y la empresa más valorada. Pero que no arrincone a los socios. Los socios sentimos que estamos perdiendo derechos. A Florentino le interesa que vendamos los abonos para que venga un señor de Fuengirola, Asturias o Kazajistán, pase por la tienda, compre una camiseta de Vinícius, aplauda y se vaya. Desde que perdimos la eliminatoria con el Bayern y nos quedamos sin títulos, he puesto a la venta mi abono en Liga ante el Girona, Oviedo y otro más, todos excepto el del Athletic. ¡Qué casualidad que cuando se anunciaba pitada al Bernabéu no vendieron ningún abono! Y otra cosa en la que deberíamos copiar al Atlético, ellos pueden llevar el abono en el móvil y nosotros, no. ¡Estamos en 2026!

-¿Qué le pediría al que salga presidente el domingo?

-Le pediría un Madrid campeón, un poquito más de transparencia, le pediría que se preocupe menos de llenar el palco con 14 ministros y que se preocupe más de los socios. Luego está Real Madrid Televisión, que tiene que dedicarse a informar siendo más didáctica y menos sectaria, no a meterse con los árbitros todo el día. Hay que pedir al equipo que salga a meter cinco goles todos los días y verás cómo lo de los árbitros pasa a un segundo plano. Pero se ha convertido en una coartada. No puedes estar encabronado con todo el mundo del fútbol. ¿Y el caso Negreira? Hay una justicia, unos jueces y ya fallarán. Yo pido al nuevo presidente, fútbol. Fútbol y socios. Y también les pediría a los candidatos que pongan a disposición del Real Madrid todos esos fichajes que tienen cerrados en campaña porque eso sería un acto de ese madridismo que promulgan.

-¿Le atrae el fichaje de Haaland, que ha anunciado Riquelme, o eso te da un poco de igual?

-Me da un poco igual porque llevo escuchando hablar de Haaland años como ocurría con Mbappé.

-¿A quién ficharía?

-A mí me gustaría que fichen a quien ha descubierto a Pedri y a Lamine Yamal. Porque el Barça, con 11 chavales de la cantera, nos ha ganado dos Ligas seguidas y está más cerca de ganar la Champions que nosotros. Nos venden que tenemos la mejor cantera del mundo, será la mejor cantera exportadora del mundo. Porque aquí no se queda nadie. Aquí como dice el candidato, la meritocracia no existe. Tienes que ser amigo del representante de no sé quién para que se te abran puertas. Aquello de 'Zidanes y Pavones' fue la última vez que Florentino miró a la cantera.

Imagen de la lona de la candidatura de Enrique Riquelme / ER

-¿Le gusta Mourinho?

-No me gusta Mourinho. Me gustó en su día, pero me parece un paso atrás hoy. Me parece que es la vuelta a la crispación, a correr como demonios para meter un gol y atrás para salir el contraataque. Yo quiero un Madrid dominador del balón. Que vaya adelante y si pierde sea porque nos han ganado.

-Xabi, ¿le gustaba?

-No lo sé. No le dieron tiempo. No pudo hacer lo que quería. Los planes se vinieron abajo con las lesiones y lo que todos vimos luego en el vestuario. A mí me gusta un Madrid dominador, un Madrid que digan, 'joder, que viene el Madrid a jugar con nosotros'. Ahora ya no nos respeta nadie futbolísticamente. Nos respetan más en Europa que aquí. Hay que hacer un Madrid competitivo y, sobre todo yo haría una plantilla para ganar la 16ª en el campo del Atlético, que la final del año que viene es el Metropolitano.

-¿Raúl y Hierro le parecen buenos fichajes?

-No. Raúl y Hierro... Son un parche. A los dos los echó Florentino por la puerta atrás. Creo que son una medida populista. Raúl de director deportivo no me lo creo. Mateo Alemany se ha dedicado a esto toda la vida, Monchi, hasta Mijatovic… Hay gente que se dedica a esto. Tú no puedes poner a operar a alguien que no sea médico. Y aquí además ahora va a mandar mucho Jorge Méndez y nos llenará el vestuario de portugueses. Yo lo que quiero es que salga al Madrid y no te digo que meta 5 todos los días. No. Pero que juegue al futbol, que domine. ¡Que sea el Real Madrid, coño!

-Entiendo que votará en conciencia tras todo lo que ha contado.

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-Mi voto no va a ser en blanco, ni para Florentino, va a ser para el otro candidato. Y no es que crea en él, ni en Haaland, ni en Rodri. Como si me trae a Pelé. Pero castigaré a Florentino para que espabile. Se ha gastado 1.700 millones en remodelar un estadio en el que solo han mejorado los palcos VIPs y el Sky Bar. Los socios de siempre, los que vivimos en Madrid sin pertenecer a ninguna peña, no tenemos derecho a nada, nos han subido los precios y hemos salido perdiendo. Tengo claro que mi voto va a ser para Enrique Riquelme. Si quieres ponlo en mayúsculas. Agradezco a Florentino todos estos años, pero ha abandonado a los socios.