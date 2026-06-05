Un virus deja a Roland Garros sin semifinal: Arnaldi, KO

Sorpresa y decepción mayúscula con la baja de última hora de Matteo Arnaldi, que apenas media hora antes de disputar su semifinal contra Cobolli ha notificado a la organización del torneo que no debido a un virus no podrá jugar el partido.

Noticia dura para el torneo y para el mundo del tenis que se queda sin el duelo de italiano en busca de ser el rival de Zverev en la gran final, que será finalmente Cobolli aunque no de la forma deseada.

Arnaldi, que llegaba a la cita tras un camino duro y lleno de batallas a cinco sets, se despide así de la gran oportunidad de su vida, frustrada por un inoportuno virus.

"Es muy duro"

"No es la forma con la que quiero terminar el torneo. Es muy duro la verdad. Durante el día de ayer me sentí indispuesto y he pasado muy mala noche, vomitando en varias ocasiones. No he podido comer nada en todo el día y si como algo ahora estoy seguro que me va a sentar mal. Es muy duro despedirme así de mi primera semifinal de Grand Slam" explicó el propio Arnaldi en rueda de prensa.

El italiano mencionó los duros partidos que ha tenido que sufrir durante la semana, sumando un total de 19 horas y 42 minutos. Cuatro sets ante Griekspoor y Tsitsipas, cinco ante Collignon y Tiafoe y tan solo uno ante Berrettini, que se lesionó, fueron lo que tuvo que emplear un Arnaldi que ha sufrido las devastadoras consecuencias de ello.

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Se cumple la lógica y el favoritismo de las semifinales, aunque ni mucho menos de la manera esperada, asegurando una final de mucho nivel entre dos jugadores que ya se han visto las caras dos veces en esta gira: victoria para Cobolli en la final de Hamburgo y victoria de Zverev en los cuartos en Madrid.