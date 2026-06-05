¿Y si el 'tapado' de Florentino es Julián Álvarez en lugar de Vitinha?

Las tres apariciones de Florentino Pérez, que no solo sigue negándose a un debate electoral sino que ha conseguido que, por vez primera en la historia y no solo en la historia del fútbol sino de la vida, de la sociedad, de la política, de cualquier proceso electoral no exista cara a cara, decisivo o no, para contrastar, no solo programas, sino lenguaje, verbo, discurso, han sido muy preocupantes para el votante ‘florentinista’.

A la esperpéntica convocatoria expres de las elecciones, aquella manera de chocar con el micrófono, de manejar papeles de forma deslavazada, de mirar a sus asesores y pedir cosas diversas, sucedió una entrevista en casa de su amigo y protegido Josep Pedrerol (“éste sí es el Florentino que yo quiero, que me gusta”) y, finalmente, un paso aún más sorprendente, aparecer en el programa más retrogrado de la TV española, tosiendo, sonándose y repitiendo, durante más de media hora, que él salvó al Real Madrid y que no piensa quedárselo “porque ya lo hubiese hecho”.

En esa intervención, Florentino Pérez, que pierde en todas las encuestas de (casi) todos los medios de comunicación de la capital, cuyos periodistas, un día sí y otro también, se han visto, de una u otra manera, amenazados por el máximo responsable del Real Madrid, no tuvo más remedio que hacer frente a la lluvia de nombres que Enrique Riquelme ha ido soltando esta última semana de campaña, especialmente el de Erling Haaland, que sí es una baza ganadora (de ser verdad, claro).

Fracaso tras fracaso

De ahí que su órdago, cierto o no, fuese anunciar que piensa gastarse 150 millones de euros en un gran fichaje. No deja de ser curioso que, inmediatamente, medio mundo blanco y el otro medio futbolístico, se pusiese a pensar que ¡por fin! el ‘ser superior’, que creyó (él es el único Director Deportivo del Real Madrid) que iba a sobrevivir a la era Kroos y Modric de la mano de Güler, Valverde, Bellingham y Tchouaméni, iba a gastarse el dinero que no se gastó en Merino, Rodri, Rice o Vitinha en un creador, en un centrocampista de verdad, en una máquina de hacer fútbol, precisamente lo que no hace el Real Madrid del doble ‘nadaplete’.

Después de gastarse 180 millones de euros en los cuatro grandes fracasos del pasado mes de agosto (Mastantuono, Carreras, Huijsen y Alexander Arnoldf), Florentino ha decidido destinar 150 millones, como poco, para contratar a alguien que se apropie del centro del campo blanco y produzca fútbol para Vinicius y Mbappé. El nombre es, de momento, un gran secreto, ni siquiera los periodistas amigos y tertulianos de Real Madrid TV han podido destapar su nombre. Pueden que lo sepan, pero no pueden contarlo.

Florentino Pérez, en 'Horizonte'. / Cuatro

Descartados, por el propio presidente blanco, Haaland, Kane, Olise…las pistas son “jugador de Champions, futbolistas del centro del campo en adelante, no juega en la Premier League y está a la altura de Cristiano, Zidane, Kaka y Beckham”. La verdad es que cuesta mucho, mucho, encontrar una figura así, pues tanto el precio como la posición y calidad estrechan tanto el cerco que el mundo futbolístico parece ya haber decidido que se trata de uno de los dos genios del campeonísimo PSG de Luis Enrique: Vitinha o Joao Neves, que parece el ‘patito feo’ del bicampeón europeo, pero es un futbolista estratosférico.

¿Otro Figo?

A esos dos nombres hay quien añade un tercero que, no solo estaría por precio, especialmente, y calidad cerca de los dos jugadores parisinos y es, cómo no, el argentino Julián Álvarez. De poder fichar a la estrella del Atlético, Florentino, que antes debe ganar las elecciones (ni siquiera arrasar), estaría, no solo reforzando de forma espectacular el ya de por sí gran ataque del conjunto blanco, sino propinando un buen bofetón, futbolístico y anímico, tanto al Atlético como al Barça, sus dos grandes rivales en LaLiga.

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“Me suena que lo de anoche es un farol que se tiró Florentino Pérez”, me cuenta uno de los periodistas más influyentes y conocedores del ambiente madridista de Madrid. “Que acabe siendo Vitinha, puede ser. Pero, esencialmente, me pareció un farol para contrarrestar el ruido, grande, generado por Enrique Riquelme, con o son notario, con mucha o poca credibilidad. Ir con Mourinho, Konate y Dunfries contra Haaland y Rodri, ya no habloi de Klopp, que ése sí que no me lo creo, es como cuando Lorenzo Sanz trató de neutralizar al Figo de ‘Flo’ con Diego Tristán”.