Cómo será la triple inauguración del Mundial de fútbol: actuaciones, sedes e invitados

El Mundial de 2026 no empezará con una sola ceremonia, sino con tres. La primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos tendrá también una apertura repartida entre los tres países anfitriones, una fórmula inédita con la que la FIFA quiere convertir el arranque del torneo en una celebración continental. El campeonato comenzará el jueves 11 de junio en Ciudad de México y continuará el viernes 12 con los estrenos de Canadá y Estados Unidos.

La primera escena se vivirá en el Estadio Ciudad de México, nombre oficial durante el torneo del histórico Azteca. Allí México abrirá el Mundial ante Sudáfrica, y la ceremonia previa marcará el inicio simbólico de una competición que por primera vez reunirá a 48 selecciones y 104 partidos. La FIFA ha planteado esta apertura mexicana como el primer capítulo de una trilogía que seguirá al día siguiente en Toronto y Los Ángeles.

México, 11 de junio

En el apartado musical, la sede mexicana contará con una nómina de artistas de fuerte peso latino e internacional. Entre los nombres anunciados figuran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, llamados a dar forma sonora al primer gran acto del torneo. La puesta en escena buscará mezclar fiesta popular, identidad mexicana y el lenguaje global de los grandes espectáculos deportivos.

En esta primera cita, Shakira interpretará "Dai Dai" junto a Burna Boy, una canción vinculada al torneo y al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA.

Canadá, 12 de junio

El segundo acto llegará el viernes 12 de junio en Toronto, antes del debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina. La ceremonia canadiense empezará 90 minutos antes del partido y tendrá como eje visual un trofeo reinterpretado como mosaico, una imagen pensada para representar la diversidad cultural del país. La FIFA ha pedido a los aficionados que acudan con antelación, ya que las puertas se abrirán cuatro horas antes del encuentro.

Canadá apostará por una combinación de artistas locales y figuras internacionales. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince forman parte del cartel anunciado para el espectáculo de Toronto. Será, además, un momento especial para el fútbol canadiense: el partido ante Bosnia será el primero de la selección masculina de Canadá en un Mundial disputado en casa.

Estados Unidos, 12 de junio

La tercera inauguración se celebrará también el 12 de junio, en el estadio de Los Ángeles, antes del estreno de Estados Unidos frente a Paraguay. La sede californiana asumirá el cierre de esta apertura tripartita con una propuesta más cercana al gran entretenimiento estadounidense. La FIFA ha anunciado para esa ceremonia un cartel encabezado por Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Triple fiesta

Las tres ceremonias compartirán una misma idea: presentar el Mundial como un evento unido por el fútbol, pero contado desde tres identidades distintas. México pondrá el acento en su tradición y su condición de país mundialista histórico; Canadá, en la diversidad y la bienvenida; Estados Unidos, en la escala del espectáculo. Según lo anunciado, cada ceremonia incluirá música, desfiles de banderas, presentación del balón y participación activa del público, siempre antes del partido inaugural de cada anfitrión.

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La triple inauguración será también una declaración de intenciones para un torneo de dimensiones inéditas. El Mundial arrancará el 11 de junio en México y terminará el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, después de recorrer 16 ciudades de Norteamérica. Entre ambas fechas, la FIFA quiere que el inicio no sea solo el prólogo de un partido, sino una secuencia de celebraciones diseñada para reflejar el carácter compartido de la primera Copa del Mundo de tres países anfitriones.