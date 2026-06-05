Leivinha y su 'bicicleta', un regate para la historia

El viernes 5 de septiembre de 1975 fue un día feliz para el Atlético de Madrid. El club anunció los fichajes de dos cracks mundiales. Dos brasileños, Pereira y Leivinha, llegaron a la capital de España de forma inesperada. En Madrid, Leivinha puso de moda su famosa bicicleta, ese mágico dribling, con el que volvía locos a los defensores.

El magnífico regate del rubio brasileño ha vuelto este 4 de junio de 2026 a la memoria del aficionado colchonero, cuando, a última hora de la tarde en España, el Atlético anunciaba que se encuentra "de luto" por el fallecimiento a los 76 años del exfutbolista.

"Nacido en Novo Horizonte (Brasil) el 11 de septiembre de 1949, el extremo llegó a nuestro club en 1975. Debutó con la rojiblanca el 28 de septiembre de ese mismo año en un partido ante el Salamanca en el Vicente Calderón en el que anotó tres goles. Durante sus cuatro años en nuestro club disputó 93 partidos y marcó 43 goles, contribuyendo a la conquista del Campeonato Nacional de Liga de 1977", destacó el Atlético de Madrid.

Nacido el 11 de septiembre de 1949 en Novo Horizonte, Leivinha muestra desde muy joven en la Portuguesa de Sao Paulo, en el que militó de 1966 a 1971, grandes destellos de una gran técnica. En 1971 ficha por el Palmeiras, donde se confirma como un malabarista del balón, por lo que se convierte en figura indiscutible con la selección brasileña, con la que acude al Mundial de 1974.

En agosto de 1975 Leivinha y el Palmeiras ganan el trofeo Ramón de Carranza en Cádiz, tras vencer en la final al Real Madrid (3-1). Leivinha marca un tanto y asiste en los otros dos. Además, deslumbra con su "bicicleta".

Su excelsa actuación le lleva, junto a Pereira, en una inverosímil operación fraguada en el avión que devolvía al Palmeiras a Brasil, al Atlético de Madrid. En la capital de España, la noticia se recibe como un bombazo e ilusiona sobremanera a la afición rojiblanca, que acude en masa a su debut el 28 de septiembre en el Vicente Calderón ante el Salamanca.

Su estreno es imponente. El Atlético gana 4-1 con tres goles de Leivinha, dos de cabeza. Uno de ellos, el tercero del equipo, de una belleza extraordinaria, tras regatear al potero D´Alessandro en uno de los laterales del área y enviar el balón a la red casi sin ángulo.

Fue el inicio de una trayectoria majestuosa con el Atlético, en el que milita hasta 1979 y conquista la Liga en 1977. Durante sus cuatro cursos con la camiseta del Oso y el Madroño, Leivinha destaca por su enorme calidad técnica, su velocidad y su remate de cabeza, y enseña un regate que patenta e incorpora en España. La famosa "bicicleta" con la que cautiva en todos los terrenos de juego.

Etapa de gloria

Es amago de pedaleo con el que escondía el balón, desesperaba a los defensas y levantaba de sus asientos al hincha madrileño. Demasiado castigado por las lesiones, éstas no le impiden contribuir con el Atlético a una etapa de gloria. Levanta la Liga en 1977, en un curso en el que sufre una grave dolencia en el menisco de la pierna izquierda que le obliga a estar varios meses inactivo. En 1979 abandona la entidad madrileña rumbo a Brasil, al Sao Paulo.

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El miércoles 4 de junio de 2026, los atléticos recibieron la noticia que nunca hubiesen querido escuchar. Leivinha fallecía a los 76 años. Desde hace años luchaba contra el Alzheimer. Su majestuoso legado y su bicicleta permanecen para siempre.