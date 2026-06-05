ACTUALIDAD AZULGRANA
Lamine Yamal, elegido mejor jugador de LaLiga 2025-2026
Lamine Yamal ha sido reconocido como el mejor jugador de LaLiga 2025-2026, en la que ha contribuido, con 16 goles y 11 asistencias, a que el equipo azulgrana reeditara el título.
Sus 16 tantos le han servido también para apoderarse del Trofeo Zarra, que comparte con su compañero Ferran Torres, como el máximo goleador español. Y sus 11 pases de gol, para convertirse en el máximo asistente de la competición.
Esta es la primera vez que Lamine Yamal es distinguido con este galardón. A sus 18 años, el canterano azulgrana reemplaza como MVP de LaLiga a su compañero Raphinha, quien logró el premio el curso pasado.
Este ese el tercero premio individual de LaLiga que se lleva el Barça esta temporada, tras el logrado por Hansi Flick, que ha sido distinguido como mejor técnico por segundo año consecutivo, y Joan Garcia, que se ha llevado el de la mejor parada del campeonato.
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