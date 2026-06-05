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Liga Endesa

El Joventut vapulea al Baskonia y fuerza el tercer partido

El equipo catalán, comandado este viernes por Hunt, y el vasco se jugarán este domingo el pase a las semifinales en Vitoria (82-63).

Hunt trata de encestar defendido por Edwards, este viernes en Badalona.

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El Asisa Joventut forzó el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final ante el Kosner Baskonia después de vencer a los vascos por 82-63 en un choque dominado de principio a fin por los de Dani Miret. El escolta Cameron Hunt, con 27 puntos anotados, fue la figura que dejó completamente sin ideas a los vitorianos.

Los badaloneses arrancaron el segundo partido de la serie con la sexta marcha en el acelerador de la mano de un muy acertado Cameron Hunt desde la media y larga distancia (14-5, min. 5).

El Kosner Baskonia mejoró poco a poco sus prestaciones ofensivas, especialmente gracias al desparpajo del joven Matteo Spagnolo, que firmó varias jugadas positivas para acercar un poco a los suyos (17-10, min. 8).

Sin embargo, el Asisa Joventut no bajó su nivel de acierto y acabó el primer cuarto con un 25-14 que puso en pie a la afición presente en el Olímpic.

Hanga, entonado

El guión de partido no varió en el segundo periodo, y la Penya fue a más con la irrupción en pista de Adam Hanga, que con varias penetraciones consecutivas puso el +14 en el marcador (29-15, min. 13).

Los baskonistas no reaccionaron y los locales lo aprovecharon para ensanchar aún más la ventaja tras un triple de Michael Ruzic que provocó el tiempo muerto de Paolo Galbiati (34-17, min. 15).

Y tras ir hasta 22 puntos abajo, ahora sí el Kosner Baskonia mejoró en ambos lados de la pista, y con un parcial final de 0-9 comandado por Trent Forrest, lograron llegar al descanso con un 44-31, un marcador aún bastante favorable para los catalanes.

Reacción efímera

En la reanudación, ambos equipos firmaron un intercambio de golpes, aunque el Asisa Joventut rápido volvió a tomar una gran ventaja gracias a la enésima acción positiva en ataque de Hunt (53-37, min. 25).

Los locales tuvieron opciones de irse más allá de los 20 puntos de ventaja, pero fallaron situaciones no habituales y en el Kosner Baskonia empezó a carburar Timothé Luwawu-Cabarrot para bajar un poco la desventaja (56-41, min. 28).

Una reacción visitante que duró más bien poco, y es que otra vez Hunt, con uno de sus triples, puso a los suyos con un 62-43 al final del tercer cuarto. ¿Y cómo arrancó el último periodo? Con dos triples más del propio Hunt, que puso el 68-50 a falta de seis minutos para el final para poner tierra de por medio en el Olímpic.

El escolta estadounidense, lejos de bajar su ritmo anotador, continuó anotando triples a mansalva bien defendidos y sentenció definitivamente el partido con un Kosner Baskonia desaparecido (77-58, min. 38).

Al final, el Asisa Jovenut venció por 82-63 para forzar el tercer y definitivo partido de la serie que será este domingo en el Fernando Buesa Arena. El ganador de dicho encuentro se medirá en semifinales al Valencia Basket.

Ficha técnica:

82. Asisa Joventut (25+19+18+20): Rubio (10), Hunt (27), Kraag (4), Parker (7), Ruzic (4) -cinco inicial-; Drell (2), Hakanson (2), Vives (-), Morin (9), Birgander (6) y Hanga (11).

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63. Kosner Baskonia (14+17+12+20): Villar (-), Forrest (15), Kurucs (2), Radzevicius (2), Edwards (1) -cinco inicial-; Diakite (13), Simmons (7), Omoruyi (2), Sedekerskis (-), Luwawu-Cabarrot (9) y Spagnolo (12).

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