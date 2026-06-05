El Barça desvela las fechas de un stage de pretemporada en Inglaterra

La plantilla de Hansi Flick, con los jugadores que haya disponibles tras la disputa del Mundial, volverá a los entrenamientos el próximo 13 de julio con las habituales pruebas médicas y físicas. El desarrollo de la larga Copa del Mundo no habrá concluido aún (la final es el 19 de julio), así que el técnico alemán empezará en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí con pocos futbolistas del primer equipo. Algunos todavía estarán compitiendo y otros justo habrán empezado las vacaciones.

Más mimbres se espera que se incorporen para el inicio del stage veraniego, que según desveló este viernes el FC Barcelona se realizará, como se preveía, en Inglaterra. La expedición azulgrana se desplazará a St George's Park del 27 de julio al 3 de agosto, sede habitual de las concentraciones de la selección inglesa, ubicada en las afueras de Birmingham, a medio camino de Nottingham.

El club barcelonista conoce las instalaciones, ya que realizó ahí dos estancias de pretemporada: una en verano de 2014 y otra en verano de 2016. Los futbolistas con contrato que no juegan el Mundial son: Szczesny, Balde, Gerard Martín, Christensen, Fermín, Casadó, Marc Bernal y Roony Bardghji. Además habrá que ver qué sucede con los cedidos Ter Stegen, Héctor Fort, Iñaki Peña, Ander Astralaga y Ansu Fati.

Partidos programados

Es de prever que los convocados para el stage disputen varios amistosos en las instalaciones. Como mínimo habrá uno contra el Birmingham City en el St Andrew's Stadium. El Birmingham es propiedad de un fondo de inversión estadounidense llamado Knighthead Capital Management y que participa como accionista Tom Brady, leyenda del fútbol americano.

La pretemporada no está del todo cerrada y podrían programarse más partidos fuera de Barcelona para compensar la falta de los ingresos que suele dar una gira. Una decisión que la directiva consensuará con Flick.

Tampoco se conoce aún el rival del Trofeo Joan Gamper después de que cayera la opción del Ajax. Todo se irán resolviendo en próximas fechas. El inicio de la LIga está previsto para el 14 de agosto, aunque LaLiga deslizó que los equipos con mayor cantidad de mundialistas jugarán su primer partido días más tarde.