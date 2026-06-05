Barça y Bidasoa Irún, primeros semifinalistas de la Copa del Rey

El Barça, que superó al Recoletas Atlético Valladolid, y el Bidasoa Irún, que venció al Bathco Torrelavega, son los primeros semifinalistas de la Copa del Rey, cuya fase final se disputa en el Centro de Tecnificación de Alicante.

El equipo catalán, vigente campeón del torneo, se impuso al Recoletas Atlético Valladolid (38-24) en un encuentro en el que el conjunto castellano ofreció más resistencia de la esperada, especialmente durante la primera mitad.

Mem y Cikusa, claves

Un parcial inicial de 0-4 del Recoletas Atlético Valladolid, sostenido por un inspirado César Pérez bajo palos, desconcertó al Barça, que tuvo que recurrir a su mejor versión defensiva para remontar antes del descanso.

Dika Mem y Petar Cikusa fueron determinantes en el despegue del equipo de Carlos Ortega, que sentenció el encuentro en los primeros minutos de la segunda parte, cuando desplegó todo su potencial ofensivo y defensivo.

En el gran duelo de los cuartos de final, el Bidasoa Irún resolvió con más contundencia de lo esperado (32-26) su enfrentamiento ante el conjunto cántabro, que siempre fue a remolque en el marcador.

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El equipo de Álex Mozas estuvo muy inspirado en portería, con el argentino Leonel Maciel firmando una de sus mejores actuaciones de la temporada. Además, encontró en Esteban Nevado y Rodrigo Salinas a sus principales referencias ofensivas.