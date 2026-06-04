Nunca es triste la verdad, por Carme Barceló

Lo que no tiene es remedio. Así lo cantaba Joan Manuel Serrat y así se ha convertido en una realidad tozuda en cualquier orden de la vida. Me viene la frase a la mente tras conocer que Lionel Messi recogerá el premio Princesa de Asturias por los valores proyectados en el terreno de juego y más allá. De esto último saben muchas familias que han sido apoyadas, ayudadas y acompañadas en los últimos años desde su fundación y de la que, la mayoría de los casos, le consta al futbolista.

Éste, enfocado en su último Mundial, ha tenido tiempo no solo de agradecer sino de estar pendiente en un modo más local, de un Cornellà que ve en él a la estrella y al chico de barrio. Además del negocio, que también, que Leo haya puesto sus ojos en los desfavorecidos, en las familias con niños enfermos y en la gente que siente más suya (y que no se sienta en los palcos) ha supuesto una pequeña lección de humanidad. Siempre necesaria, ítem más que añado al artículo.

Las mentiras del Real Madrid

Sobreviene la noticia del galardonado a la par que las selecciones más modestas y las que se sitúan en el ‘prime’ inician su camino hacia el Mundial. Y, en paralelo, por obra y gracia de una decisión inesperada de Florentino Pérez, este domingo se celebran elecciones en el Real Madrid. Las últimas horas nos han regalado momentos para la historia que, más de uno, ve en tono sepia y válido para ambos candidatos. Enrique Riquelme se suma al antibarcelonismo más exacerbado a la par que anuncia fichajes que en pocas horas le desmienten desde el núcleo familiar de Haaland, su agencia y el club que le paga, aún, la nómina. Un sinsentido que, con la verdad, retrata al recién llegado.

Florentino Pérez confirma su proyecto basado en Mourinho y en la estabilidad que supondría el ‘no cambié’. Todo muy electoral pero lo que no tiene remedio es esa verdad que señala un camino marcado por el FC Barcelona desde que La Masia existe y dota a sus equipos de jugadores como Messi o Lamine Yamal. Por destacar únicamente a los que suben a los podios. Porque los ocho barcelonistas convocados por De la Fuente es otro hueso duro de roer para los que declinan los verbos en pasado.