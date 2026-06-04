Toni Bou inscribe por tercera vez su nombre en el Libro Guinness de los Récords

Toni Bou continúa agrandando su leyenda y, aunque parece imposible, su figura trasciende cada vez más su impecable trayectoria deportiva. Este miércoles al mediodía, en su Piera natal, el piloto de trial más laureado de todos los tiempos ha inscrito, por tercera vez, su nombre en el Libro Guinness de los Récords. Un acontecimiento que ha reunido en la población de Anoia a cientos de personas para presenciarlo en riguroso directo.

El reto que asumía Bou tenía una gran dificultad técnica, ya que suponía tener que encadenar saltos, solo sobre la rueda trasera, entre bidones de 70 centímetros de diámetro con agua dentro. Pero no estaban llenos hasta arriba, así que si aterrizaba en el centro, la superficie se abombaba y podía perder el equilibrio. Un récord, sin embargo, que también suponía un reto psicológico para el piloto, que afrontaba el intento en su casa, en la rotonda que lleva su nombre, y ante su gente. Una circunstancia que, como él mismo reconoció después de conseguirlo, «hacía que me pusiera más nervioso, ya que no quería fallar».

Y lo cierto es que Bou ha vuelto a demostrar su enorme nivel a las primeras de cambio. Tenía cinco intentos para conseguir el récord, que hasta entonces era de 36 saltos, y lo ha hecho tan pronto como ha podido. En el primer intento después de haber calentado, Bou ha pulverizado el anterior registro y lo ha situado, con aparente facilidad, en 52 saltos. Piera era una fiesta. El reto ya era suyo. Pero si algo caracteriza al piloto de Piera es precisamente su inconformismo, su hambre de superarse a sí mismo. Y así ha sido. Bou ha vuelto a intentarlo, tres veces más, y en el tercer intento se ha superado, dejando para la historia la marca de 53 saltos consecutivos.

El de este miércoles ha sido la tercera vez que Bou inscribe su nombre en el prestigioso libro de oro de los Récords Guinness. Antes, lo había hecho en dos categorías, la de salto de altura desde parado y la de salto vertical con rampa. La primera data de hace 12 años, y tuvo lugar en la decimoquinta edición del Trial Indoor de Palau-Solità i Plegamans, en la que Bou propulsó su moto hasta unos impresionantes 2,05 metros. La segunda fue similar, aunque entonces podía propulsarse desde una rampa, y se elevó hasta los 3,28 metros.

Un ambiente de récord

Lo cierto es que desde el inicio se intuía que en Piera se viviría un gran día. Desde casi una hora antes de que se diera el pistoletazo de salida a la prueba ya había vecinos que empezaban a asomarse por la rotonda Toni Bou. Todos ellos, curiosos por saber en qué consistiría el intento, aunque haciendo algunas preguntas era sencillo conocer en qué consistiría.

La euforia se desató una vez llegó el protagonista de la jornada. La gran estrella. Toni Bou. Vecinos y aficionados se iban acercando a las vallas que delimitaban el diámetro de la rotonda, sobre todo detrás de la pequeña carpa donde descansaban las dos motos que los mecánicos habían preparado para el piloto de Piera. Se acercaba la hora H, pero Bou estaba muy tranquilo, como en casa, conversando con vecinos, amigos y aficionados, firmando pósteres a todo el mundo que se acercaba y haciéndose fotos con familias enteras.

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Antes de empezar el intento, la atmósfera que se había instalado en la rotonda era la de las grandes ocasiones. Todos los desplazados ya habían tomado posiciones. Algunos un poco más alejados, pero a la sombra, y otros en primera fila, pero a costa de un sol que calentaba aún más el ambiente. Bou había pedido el calor de los presentes para salir adelante, y sus vecinos no han fallado. Tan pronto como ha sonado el zumbido de su Montesa, la ovación ha sido ensordecedora, unos gritos de ánimo que no han hecho otra cosa que aumentar de volumen cuando el piloto de Piera ha dado por finalizados los cuatro intentos, que, por cierto, le habrían valido todos para superar el récord que se proponía.