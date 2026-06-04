Sergio Ramos firmó una penalización de 500.000 euros en la fallida compra del Sevilla FC

La compraventa fallida del Sevilla FC por el grupo inversor liderado por Sergio Ramos apunta a ser el culebrón, ya no de la temporada, sino del verano. El duro comunicado emitido por el grupo de accionistas mayoritarios invita a pensar que la opción del camero queda descartada, aunque Ramos tendió la mano a seguir negociando omitiendo las graves acusaciones referidas a su persona. Es complicado alcanzar una verdad absoluta en este contexto en el que las versiones distan tanto.

Ramos aseguró en su comparecencia celebrada en el Hotel Eurostars de Torre Sevilla el pasado lunes que la compraventa no había llegado a buen puerto a causa de cinco millones de diferencias entre la primera oferta y la segunda. Un cambio en la propuesta que, según la versión de la postura compradora, viene motivado por recomendaciones directas de La Liga de aumentar la ampliación hasta 120 millones de euros. Algo que desde La Liga desmintieron poco tiempo después de la declaración del campeón del mundo con España. No fue lo único que Ramos ocultó, camufló o maquilló. Según confirma el programa Sevillanía dirigido por Rafael Almansa, Sergio Ramos firmó una oferta vinculante con una penalización de 500.000 euros que debería haber firmado Five Eleven Capital.

La condición que aceptó Ramos: 500.000 euros de penalización para garantizar la compra

Al aficionado le ha extrañado que todo no se termine firmando por cinco millones de euros, una cifra irrisoria en perspectiva con todas las cantidades que se mueven en estas operaciones. Más aún, cuando la predisposición tanto de uno como de otros es que las negociaciones llegasen a un final que beneficiase al club, fijando la exclusividad con el tiempo necesario para poder realizar las operaciones necesarias para poder actuar con solvencia la próxima temporada.

La penalización a Sergio Ramos y el desmentido de La Liga invitan incluso a pensar que el camero también es víctima de todo este teatro que se ha montado, que convencido de lo que le comentaron firmó incluso una penalización que no le correspondía. Muchos expertos mencionaron sobre sus dudas sobre la capacidad de liquidez inmediata de Five Eleven Capital, algo que parece evidenciar su espantada en las negociaciones. No obstante, la confianza del exdefensor del Sevilla FC en el grupo liderado por Martin Ink era tal que firmó en su nombre una penalización de medio millón de euros que debería haber asumido el fondo inversor norteamericano.

En las diapositivas expuestas por el camero en la planta 20 del lujoso hotel, hacía parecer que la oferta era la misma, pero reajustada. Sin embargo, el aumento de la ampliación de capital previo a la compra devalúa considerablemente el paquete accionarial de los vendedores, lo que provocaría que, con esa segunda fórmula, reciben menos dinero por la venta de su paquete accionarial, aunque el precio de la acción siga siendo de 3.175 euros. Con la aplicación de capital, y la consecuente devaluación del paquete accionarial mayoritario, la diferencia sería de 38 millones de euros, no de cinco como asegura el grupo comprador.

En el programa, vinculado a El Chiringuito, se reconoce también que tres grandes corporaciones internacionales avalan el capital para la viabilidad de la operación. Por el contrario, según afirman desde el programa, no existe ningún documento que evidencie la participación de DMI en la operación.

La cuenta atrás hacia el 30 de junio ya ha comenzado

Lo único que está claro es, que si el Sevilla quiere sobrevivir, se deben realizar ajustes antes del final del mes de junio. El club está completamente paralizado a expensas de una operación que realce el vuelo, al menos económico, de la entidad. Los plazos se agotan, ya que antes del 30 de junio debe estar saneado para poder operar con solvencia de cara a la temporada que viene.

Por lo pronto, toda la parcela deportiva está parada. Desde el club hablan en condicional para referirse a la temporada que viene. Mientras muchos equipos de La Liga ya se preparan de cara a la 26/27 o están envueltos en los rumores del mercado de fichajes, el Sevilla no tiene ni un director deportivo para, al menos, encaminar la dirección deportiva. Ni siquiera Luis García Plaza, cuyo contrato tenía una cláusula en caso de conseguir la permanencia para seguir siendo entrenador del equipo la temporada que viene, sabe si seguirá en el cargo.

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Todo esto, tras haber evitado el descenso dos temporadas consecutivas por un punto de diferencia. Si nada se mueve en los despachos del Sanchez-Pizjuán, el sevillismo augura una temporada fatal para los suyos, sin dinero para poder mejorar la plantilla, con la necesidad de vender a sus mejores activos y empezando la planificación más tarde que sus competidores.