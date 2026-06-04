Deportes
Sara Monforte renueva hasta 2028 como entrenadora del Espanyol
La técnica castellonense afrontará su tercera temporada al frente del Espanyol
Buenas noticias para la familia perica. El RCD Espanyol ha llegado a un acuerdo con Sara Monforte, entrenadora del equipo femenino, para ampliar su contrato hasta 2028. Así, la directora de orquestra del conjunto blanquiazul continuará dos temporadas más al frente del equipo que, a medida que pasan los años, continua consolidando su proyecto y la plaza en Liga F.
La técnica de Castellón de la Plana llegó a la Ciudad Deportiva Dani Jarque en la temporada 2024-2025 para liderar el proyecto en la máxima categoría del fútbol español. Tras asegurar la permanencia con solvencia, club y entrenadora han decidido mantener su vinculación durante dos temporadas más. Iniciará, por tanto, su tercera temporada al frente de un equipo del que ya fue jugadora entre 2009 y 2013, periodo en el que conquistó dos Copas de la Reina.
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