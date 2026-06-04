El padre y la representante de Haaland y el Manchester City desmienten a Riquelme: "No es cierto"

El anuncio de Enrique Riquelme de que Erling Braut Haaland será jugador del Real Madrid si él gana las elecciones a la presidencia del club blanco de este domingo ha causado un terremoto en el fútbol español y mundial. La promesa que realizó en 'El Hormiguero', mientras sujetaba una camiseta del Madrid con el nombre del noruego y el dorsal '9', fue un golpe de efecto que en pocas horas ha perdido gran parte de su fuelle, en forma de desmentidos.

Apenas un par de horas después de su anuncio, ya de madrugada en España, la agencia de representación de Haaland, One Sarl, difundía a varios periodistas un breve e impreciso comunicado que con declaraciones textuales adjudicadas a la agente del jugador, Rafaela Pimenta, y a su padre, el exfutbolista Alfie Haaland. "Todo es muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid".

Ya este jueves por la mañana, es el Manchester City, club con el que tiene contrato el ariete noruego, el que se ha pronunciado sobre la promesa de Riquelme de arrebatarle a su estrella. Como en el caso de su agente y de su padre, lo ha hecho mediante un comunicado privado remitido a varios medios de comunicación.

"Las historias que han surgido de España respecto al futuro de Erling Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales", ha transmitido el club inglés.

La presunta cláusula de Haaland

El City hace referencia de manera particular a la afirmación de Riquelme de que "Haaland tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid". Durante años se ha afirmado que el goleador tiene en su contrato una cláusula de escape, aunque nunca ha terminado de quedar claro si esto es realmente así y, en caso de serlo, a cuánto asciende el montante para romper su contrato.

La historia recuerda inevitablemente a la promesa que hizo Florentino Pérez en el año 2000 de fichar a Luís Figo si alcanzaba la presidencia del Real Madrid. Ese acuerdo fue desmentido públicamente por el propio futbolista, que concedió una entrevista días después a 'Sport' con la camiseta del Barça, pero el fichaje se consumó tras la victoria del presidente de ACS en las urnas, mediante el pago de los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión.

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Según han deslizado desde la candidatura de Riquelme, existe un acuerdo ya cerrado con Haaland, que fue sellado por el propio candidato con el jugador y con su padre en una cena en Marbella, el pasado sábado. Ese día, la agenda pública del candidato incluyó un encuentro con socios y peñistas en un hotel de Málaga.