La Molina abre la temporada estival con tres días de MTB de máximo nivel

La Molina acogerá del 5 al 7 de junio la primera edición del Bike Show MTB La Molina, una cita que convertirá la estación catalana en uno de los grandes focos del ciclismo de montaña. El evento reunirá durante tres jornadas varias competiciones de primer nivel y servirá para abrir la actividad estival en la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El principal reclamo será la iXS European Downhill Cup Continental Series, una de las pruebas más destacadas del descenso europeo, que ya ha agotado inscripciones. La competición se disputará en el circuito Comella DH y contará con una participación internacional de alto nivel, con nombres como Antoine Pierron, Simen Smestad, Johan Garcin, Abigail Hogie o Siel Van der Vendel. Entre los españoles destacan Daniel Castellanos y Maria Pomés.

La prueba de descenso tendrá además un atractivo añadido: al formar parte de las Continental Series, repartirá Golden Tickets, que dan acceso directo a la Copa del Mundo a los corredores más rápidos. La actividad comenzará el viernes con el reconocimiento del circuito y los primeros entrenamientos, continuará el sábado con los entrenamientos oficiales y las clasificatorias, y culminará el domingo con la gran final.

El programa del Bike Show MTB La Molina se completa con otras pruebas relevantes. El viernes se disputará el Campeonato de España de Cross Country Short Track, una modalidad intensa y espectacular en la que los corredores compiten al límite desde el primer momento. Esta cita también será importante porque es puntuable para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Capital de la BTT

El sábado será el turno de la Copa Catalana BTT Internacional Biking Point, que cerrará la temporada y proclamará a los ganadores de la clasificación general. La carrera se celebrará sobre un circuito de 4,67 kilómetros y 143 metros de desnivel positivo. Ese mismo día también tendrá lugar la Super Cup Youth, destinada a impulsar el talento joven con recorridos adaptados a la edad de los participantes.

Con esta nueva cita, La Molina refuerza su papel como uno de los grandes referentes del mountain bike en el sur de Europa. La estación cuenta con el Bike Park más extenso de España, con 40 kilómetros de recorridos para distintas disciplinas y niveles, incluidos circuitos de descenso, cross country, enduro y zonas de iniciación. También dispone de un espacio específico para familias, el Bike Park Kids, con tres circuitos pensados para que los más pequeños se inicien en la bicicleta de montaña.

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Durante los días de competición, el Bike Park permanecerá cerrado al turismo al celebrarse el evento antes del inicio oficial de la temporada de verano. Sin embargo, el público podrá acceder a la zona de pruebas mediante el telesilla de Cap de Comella, que funcionará del 5 al 7 de junio de 10.00 a 17.00 horas. Los precios serán de 10 euros para adultos, 5 euros para niños de 4 a 11 años y 7,5 euros para mayores de 65 años.