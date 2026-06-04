Mirra Andreeva y Maja Chwalinska disputarán la inesperada final de Roland Garros

La tenista rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska se medirán este sábado en la final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, al superar este jueves a la ucraniana Marta Kostyuk (6-1, 6-3) y a la rusa Diana Shnaider (7-6 (4), 6-4).

Andreeva se impuso de manera solvente a la gran dominadora de la temporada de tierra en el circuito WTA, Marta Kostyuk. La ucraniana llegaba a la penúltima ronda de París con una racha de 17 triunfos consecutivos, que le habían permitido levantar los títulos en Rouen y Madrid, así como llegar a sus primeras 'semis' de Grand Slam.

Revancha de Madrid

Sin embargo, la pupila de Conchita Martínez aprendió de la final perdida en Madrid ante Kostyuk y fue capaz de incomodarla con sus golpes. A sus 19 años, la rusa se ha convertido en la tercera tenista más joven del siglo XXI en alcanzar una final de Roland Garros, tras Kim Clijsters (18 años y 1 día) en 2001 y Coco Gauff (18 años y 83 días) en 2022.

Todo ello gracias a una actuación, bajo el techo de la Philippe Chatrier, en la que sólo cometió 22 errores no forzados por sus 14 ganadores. Un partido que arrancó con una Andreeva arrolladora que colocó tierra de por medio con un parcial de 4-0, en el que conseguiría dos 'break' a su favor. Y lejos de relajarse por el marcador, la rusa siguió presionando a su rival, permitiéndole sumar solo un juego en la primera manga (6-1).

De nuevo, el parcial inicial sería decisivo en el segundo set de cara al desenlace del encuentro (4-1). Ahí, la ucraniana se intentaría agarrar al partido con dos juegos seguidos y su primera rotura, pero Andereeva reaccionó con un 'contra break' que en el siguiente juego le permitió cerrar su pase (6-3).

La primera desde la previa

Andreeva accedió a su primera final de 'Grand Slam', donde acudió una Maja Chwalinska que hizo historia como la primera mujer en alcanzar la final del Abierto de Francia desde la previa, siendo además su primera participación y también su primera final WTA. La polaca, de 24 años, dará el salto al 'Top 20' del mundo tras llegar a la capital gala como la 113.

Noticias relacionadas

Chwalinska sumó más confianza si cabe a sus dos espectaculares semanas sobre la tierra francesa apuntándose un primer set igualado en el 'tie-break'. En el segundo, después de un intercambio de roturas, y con esa calma de ganar el parcial anterior, la polaca logró otro 'break' decisivo en el noveno juego para sellar su billete a la final a continuación con su saque. Shnaider no pudo repetir su gran actuación de cuartos contra Sabalenka.