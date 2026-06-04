Messi deslumbra al Nobel, por Juan Cruz Ruiz

Messi es ahora tocayo, más o menos, de Mario Vargas Llosa. En un tiempo los dos hubieran sido premios Princesa (o Príncipe) de Asturias, cada uno en su sitio. Ahora lo es el jugador argentino que lloró al irse del Barça y hace muchos años lo fue el autor de 'La ciudad y los perros' cuando, dirigiéndose a su mujer, Patricia, lloró mientras recibía el premio literario más importante del mundo. Uno está en la gloria presente, y está feliz como el muchacho que es, y desde hace un año Mario no está con nosotros.

Hace mucho tiempo, cuando Mario iba al fútbol porque le daba la gana, y su equipo era el Madrid, el Nobel que ya lo era saltó de su butaca en el Bernabéu para bendecir a Casillas, el portero madridista, porque él había creído que el gran portero de los mundiales había impedido un gol de Messi.

Yo estaba con Mario en ese partido, que era el primero que el Nobel veía protagonizar al audaz argentino. No habían pasado más de once minutos del encuentro cuando, en efecto, ante una jugada brillante de Messi el graderío, naturalmente repleto de seguidores blancos, se quedó sin habla.

De otro mundo

Todos sabían qué había ocurrido, y yo también lo sabía, naturalmente, pero traté por todos los medios de guardarme la reacción, que era contraria a la que veía en aquel momento cualquiera de los madridistas que no eran como Mario. Así que éste me dijo, mirándome como un muchacho que estaba en el campo, pero que no tenía el pinganillo para escuchar las jugadas. Así que Mario me dijo: “Ha estado muy bien Casillas”.

Le respondí, claro, con la verdad: “Mario, Casillas no ha parado, ha sido gol de Messi”. Messi, “este argentino, qué bueno es”, me dijo Mario, que era el más ecuánime, y el más despistado de los espectadores. Luego vimos mucho fútbol juntos, y muchas películas, y jamás dejó de ser aquel muchacho que veía los partidos y las películas como si fueran juegos de colegio.

Messi fue desde entonces un ídolo suyo, de modo que de vez en cuando me preguntaba a media voz cómo iba aquel muchacho deslumbrante. Y claro, Messi era deslumbrante. Nosotros, los culés, tuvimos la ocasión de verlo llorar a mares cuando el actual presidente del Barcelona se sintió incapaz de atraerlo a la vida azulgrana. Y muchos lloramos por ello hasta este mismo momento, cuando la princesa de Asturias, por decirlo así, lo ha atraído para la historia revisada del fútbol mundial. Ahora Messi es de todo el mundo y también, otra vez, azulgrana.

Bendición de la historia

Cuando se divulgó la noticia de su triunfo para la historia (del fútbol, pero también del Barça: el Barça nunca dejó de ser de Messi) lo recordé en uno de los momentos más singulares de mi vida como espectador casual de los genios. Venía él con sus amigos (de Inglaterra, de América, de cualquier sitio). Era medianoche y él se entrenaba como un niño chico subiendo y bajando las barreras de los autobuses. Se reía viendo como los demás se reían de él.

Era entonces un feliz muchacho del Barcelona, el mejor jugador después de Suárez, de Kubala, de Cruyff... Laporta no fue capaz de atraerlo para la historia. Ahora tiene la oportunidad de hacer regresar al campo azulgrana aquella bendición de la historia que fue para el Barça el juego de Messi, aquel muchacho que deslumbró al Nóbel.