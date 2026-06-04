Laporta se hincha a palomitas ante el sainete de Florentino y Riquelme

Es muy posible, bueno, totalmente cierto, real, que tanto para los presidentes y directivos, no sé ya si para los entrenadores y los futbolistas, tal vez para ellos no tanto, pero, sí, claro, sobre todo para los seguidores de uno y otro club/equipo, las mayores alegrías que celebran son, sin duda, las victorias, los títulos, las gestas de su equipo e, inmediatamente, en muchas, muchas, ocasiones al mismo nivel de placer, las desgracias, los desastres, las ruinas, los fracasos, las eliminaciones y derrotas del rival.

Es por ello que, ahora, el Barça está disfrutando, no desde lejos, no, no a 600 kilómetros, no, desde muy cerca, cuanto más cerca mejor, es decir, a diario, de las vergüenzas que está mostrando el Real Madrid, como tal, es decir, como prestigioso club de entonces, en este curioso y llamativo (por esperpéntico) periodo electoral donde dos señores muy, muy, ricos, riquísimos, de edades muy diversas, pero ambos tiburones de los negocios, que se han arremangado y están mostrándose, casi desnudos, por conseguir la presidencia de la Casa Blanca, que tiene dueño desde hace más de 20 años.

El Barça, presente

Es evidente que el disfrute, especialmente, de Joan Laporta, sentado en el sofá de su magnífico ático, con un inmenso bol de palomitas, viendo como Florentino Pérez coloca una lona en el mismo lugar que él colocó la suya, hace un anuncio para contratar al antiguo José Mourinho o comprobar que Enrique Riquelme lanza, con el anunció del fichaje de Erling Haaland, la misma mentira que lanzó él para ganar las elecciones diciendo que renovaría a Leo Messi “con un asadito”, es espectacular.

No menos espectacular, no nos engañemos, al disfrute y placer que sintió el ‘ser superior’ cuando vio que su socio (¿fiel? ¿cierto? ¿verdadero? ¿interesado?) de la Superliga, vivía con el agua al cuello y él, Florentino Pérez, le cedió a su ahijado Anas Laghrari, el ‘señor de los bancos’, para que fondos de inversión, ricos de verdad, le prestasen dinero con el que, como muy bien, acaba de reconocer Riquelme “nos ganasen las dos últimas Ligas”.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’. / ANTENA 3

La sensación de que Florentino Pérez lo tiene demasiado fácil y, por tanto, simplemente intenta no meter (de nuevo) la pata, como cuando convocó aquella conferencia de prensa tan, tan, tan desafortunada y, sobre todo, en la que quedó muy evidente que los años no pasan para ninguno de nosotros, contrasta con la desesperación de Riquelme por, ahora, sí, dar nombres que cautiven al socio, pues el cambio societario y, sobre todo, la venta de parte del club parece que le importa poco (o nada) al socio que va a votar, ‘florentinista’ a tope.

A la cabriola, más palomitas para Laporta, de que va a fichar a Haaland, contestada esta misma mañana por el Manchester City (es nuestro, tiene contrato, no está en venta y meditamos tomar medidas legales), aún falta, digo, pienso, un último anuncio del dueño de Cox (¡por fin sabemos qué es Cox!, un grupo energético) proponiendo, digo, no sé, tal vez, que su entrenador será el alemán Jürgen Klopp, el otro sueño imposible, junto a Haaland, claro, del madridismo e, incluso, del propio Florentino.

¿Y De la Fuente?

Cuando los madridistas lo que quisieran es que Riquelme consiguiese que Luis de la Fuente, tras el Mundial, se sentase en el banquillo del Santiago Bernabéu, convertido en el sucesor, por estilo, carácter, personalidad y método parecido al gran, al inmenso, al triunfador Vicente del Bosque, que, hace pocos días, le dio al seleccionador el mejor consejo de su vida: “Que parezca que mandan ellos, pero que se haga lo que tú quieras”.

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Bueno, pues eso, Laporta sigue haciendo acopio de palomitas para esta noche pues, según cuentan, Florentino Pérez será entrevistado por Iker Jimenez, sí, sí, Iker Jimenez, en su programa ‘Horizonte’. Dicen, cuentan, que el entorno del presidente blanco le ha recomendado un último acelerón ‘porsiaca’ y, descartado subirse en el toro mecánico de Mercamadrid, conversar con el amigo Jimenez puede ser toda una experiencia, que haga babear a Laporta y al barcelonismo.