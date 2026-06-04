Los Knicks se agarran a Jalen Brunson para conquistar San Antonio en el primer partido de la final de la NBA

Jalen Brunson, particularmente inspirado en el último cuarto, cogió de la mano a los New York Knicks y los condujo al asalto del Frost Bank Center de San Antonio. Con 30 puntos, el mejor jugador de la franquicia neoyorquina marcó la pauta de la victoria en el primer partido de la final de la NBA (105-95). El viernes, mismo escenario, se disputará el segundo encuentro.

Los Knicks prolongaron su extraordinario momento de forma y, con carácter y talento, sellaron su duodécima victoria consecutiva en estos 'playoffs', tras eliminar a los Atlanta Hawks y arrollar 4-0 a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers en su camino hacia sus primeras Finales en 27 años. Los Spurs sucumbieron pese a los 26 puntos y 12 rebotes del francés Victor Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA.

Estuvieron 14 puntos por debajo en el marcador los Knicks, pero con Brunson en sus filas no hay desventaja inasumible. Demostró madurez el equipo de Mike Brown, apoyado en San Antonio por la cuota de celebridades habitual, empezando por Ben Stiller, Spike Lee y Patrick Ewing.

Brunson selló 13 de sus 30 puntos en el cuarto período, tras reponerse de un percance en una rodilla. OG Anunoby aportó 12 en el último segmento y acabó con 17. El dominicano Karl Anthony Towns aportó 18 puntos.

Wembanyama intentó rebelarse, pero sus once puntos y siete rebotes sumados en el cuarto período, no les bastaron a los Spurs. Tampoco los 16 del novato Dylan Harper, que fue de más a menos, ni los 17 de Stephon Castle.

Fue un partido físico, con altos ritmos y agresividad en cada posesión, la misma receta que llevó a ambas franquicias a jugarse el anillo. Y lo fue desde el principio. Los Knicks no siempre estuvieron fluidos pero supieron resistir y golpear en el tramo decisivo.

"Realmente no fue nuestra mejor noche, no fue nuestra mejor noche durante casi todo el partido, pero seguimos ahí, seguimos recortando. Me gustó cómo seguimos respondiendo", dijo Brunson en declaraciones a pie de pista.

Elogios a Brunson

Mike Brown, el técnico de los Knicks, se rindió a su estrella. "Es un competidor nato, tío. En los momentos más importantes, aparece, y eso es lo que se supone que deben hacer los MVP. Le pusimos el balón en las manos y dijimos que íbamos a vivir o morir con él. Y nos sacó adelante, como ha hecho una y otra y otra vez", dijo en rueda de prensa.

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Wembanyama, por su parte, dio muestras de querer pasar página e intentar igualar la serie lo antes posible. No se notó que estas son sus primeras finales. "Evidentemente, ya hemos estado por detrás en una serie antes. Nunca en unas Finales, claro. Pero no estoy dándole vueltas a nada en concreto. No estoy ni lo más mínimo preocupado", afirmó.