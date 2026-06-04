Nuevo patrocinador
Kids&Us sustituye a Baxi como principal patrocinador del Bàsquet Manresa
El club ha conseguido un acuerdo más beneficioso con las academias de inglés, que se extiende hasta los equipos de la base, aunque la multinacional de la climatización mantendrá el vínculo económico
Regió7
El Bàsquet Manresa cambia de patrocinador principal: Kids&Us ocupará el lugar de Baxi. Un año antes de que expirara el contrato inicial, la empresa dedicada a la climatización, que seguirá dando apoyo al club, cede la posición a la compañía de academias de inglés para niños y adolescentes. La marca, un modelo de éxito en el sector de la formación, ya estaba vinculada a la institución deportiva, pero a partir de ahora tendrá la máxima visibilidad.
Con el pacto, beneficioso para el club en clave económica, ya que sale muy reforzado, culmina de manera serena una negociación de meses que ha sido discreta y que se ha resuelto sin grandes traumas. Así, todas las partes están satisfechas. El alcance de la noticia supera el área comercial, ya que, a escala popular, los aficionados al baloncesto, especialmente los seguidores del equipo, tendrán que acostumbrarse a sustituir «Baxi» por «Kids&Us». Además, el patrocinio se extiende del primer equipo al resto, hasta la base.
El Bàsquet Manresa se ha ido convirtiendo gradualmente en un ejemplo de creatividad a la hora de conseguir financiación, como quedó demostrado la temporada pasada con el entendimiento con el Ayuntamiento para promocionar la capital del Bages mediante su vestuario y complementos: camisetas, pantalones, chándales... Con el pacto con Kids&Us, la entidad incrementa los ingresos, una necesidad lógica en un contexto en el que los competidores —en el Estado y en Europa— multiplican su presupuesto.
Baxi debía ser el patrocinador principal la temporada 2026/2027. Aunque no lo será, el contrato, reformulado para que la multinacional británica se ubique en un plano secundario, se alargará los dos próximos ejercicios. Kids&Us acompañará al Bàsquet Manresa, como mínimo, cuatro años. Por tanto, el club se ha asegurado la ayuda de las dos firmas durante dos cursos. Sobre las pistas, la imagen de la formación que entrena Diego Ocampo será la misma que en las categorías inferiores.
La noticia supone consolidar la alianza de dos de los embajadores de Manresa: un club de baloncesto de la primera división española (ACB), con palmarés, experiencia internacional, proyección, una fundación reconstituida y una afición leal; y un referente de la formación en inglés, comprometido con el territorio y a la vez presente en países de Europa, América, África y Asia. La celebración del acuerdo se añade a la alegría por el décimo puesto en la Liga, después de una victoria histórica contra el Reial Madrid, y a la ilusión por la reedición de la aventura europea.
Si no hay ninguna modificación, el logotipo de Kids&Us, que en la actualidad cubre el círculo central del Nou Congost, lucirá en el uniforme del Manresa, con el tamaño y la ubicación que se reserva a los patrocinadores más destacados, durante el tiempo de construcción del futuro pabellón municipal. La directiva, encabezada por el presidente, Josep Maria Herms, ha valorado la aportación al territorio que comporta esta operación, considerando el origen de la empresa.
Los valores han configurado otra dimensión relevante a la hora de tomar la decisión. La voluntad de la entidad es avanzar por el camino que está transitando la Fundació del Bàsquet Manresa, más dinámica y global desde enero, con la colaboración de figuras como el exvicepresidente del Comitè Olímpic Internacional e hijo predilecto de la ciudad, Pere Miró. No en vano, en consonancia con esta filosofía, el sponsor trabaja en la formación de chicas y chicos en el idioma que permite comunicarse en todas partes.
Kids&Us se añade a la larga lista de patrocinadores del Bàsquet Manresa, después de Baxi (incorporado en 2018), ICL (2015-2018), La Bruixa d'Or (2013-2015), Assignia (2010-2012), Suzuki (2009-2010), Ricoh (2002-2009), Minorisa.net (2000-2002), TDK (1985-2000), Caixa Manresa (1984-1985 y 1981-1982), Ebro (1983-1984), Seguros Velázquez (1982-1983), Marlboro (1979-1980), Icab (1977-1979), La Casera (1971-1977) o Kan's (1967-1971).
Suscríbete para seguir leyendo
- España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
- Florentino Pérez le cuelga el cartel de 'se vende' al Real Madrid: 'Se ha quitado la careta
- Ewa Pajor, delantera del Barça: 'Vivir en Barcelona me ha abierto como persona y como futbolista
- El equipo español de natación artística arrasa en Pontevedra con cinco oros
- Alexia es de las personas más importantes de mi vida
- El Cornellà de Messi se lleva el primer asalto ante el Badalona (4-1) y sigue soñando con el ascenso
- El mercado del Barça: Cerezo rechaza la oferta por Julián Álvarez y Bernardo Silva está a la espera
- Toni Bou logra un nuevo Guinness World Record: 'Este es el tercero, pero seguramente habrá más