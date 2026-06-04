Mundial de Fútbol 2026
Horario y dónde ver el España - Irak de hoy, el primer amistoso previo al Mundial 2026
El España - Irak se juega hoy, jueves 4 de junio, a partir de las 21.00 horas en el estadio de Riazor
La selección española afronta este jueves 4 de junio su primer ensayo antes del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente se mide a Irak en el estadio de Riazor, en A Coruña, en un partido que servirá para empezar a perfilar sensaciones, reparto de minutos y últimos ajustes antes de viajar a Norteamérica. El encuentro se disputará a las 21.00 horas, horario peninsular español, y podrá seguirse por televisión y online a través de La 1 y RTVE Play.
El amistoso llega en plena cuenta atrás hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. España jugará en Riazor el primero de sus dos compromisos preparatorios antes del torneo y completará su puesta a punto el 9 de junio contra Perú, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.
A qué hora es el España - Irak
El España - Irak se juega hoy, jueves 4 de junio, a partir de las 21.00 horas en el estadio de Riazor. Será una de las últimas oportunidades para ver a la selección en territorio español antes de su desplazamiento a Norteamérica para disputar el Mundial 2026.
Dónde ver por TV y online el España - Irak
El partido podrá verse en directo en abierto por La 1 de TVE y también en streaming a través de RTVE Play. La plataforma pública incluye el encuentro en su programación deportiva del día, con señal desde A Coruña.
Un ensayo para medir fuerzas antes del Mundial
El duelo ante Irak no solo servirá para coger ritmo competitivo, sino también para que Luis de la Fuente pruebe alternativas en un contexto todavía marcado por la gestión física de la plantilla. La selección llega al partido con el objetivo de mantener la buena dinámica competitiva y de ajustar detalles antes de un Mundial en el que España parte entre las candidatas a pelear por el título.
Irak, también clasificada para la cita mundialista, ofrece un test distinto para el combinado español. El precedente entre ambas selecciones es escaso: solo se han enfrentado una vez, en la Copa Confederaciones de 2009, con victoria española por 1-0 gracias a un gol de David Villa.
Tras este partido, la selección pondrá rumbo a América para completar la preparación y entrar ya en modo Mundial. Riazor, que acoge el último compromiso de España en casa antes del viaje, será el escenario de una noche de despedida para la afición española.
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