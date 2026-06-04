El FC Barcelona presenta un plan pionero de salud mental para los niños y adolescentes del club

El FC Barcelona presentó este jueves en el Auditori 1899 un Plan Integral de Salud Mental pionero para prevenir y detectar de forma prematura el impacto de los factores emocionales, psicológicos y sociales en la salud y el rendimiento deportivo de sus deportistas. En una primera fase, el plan aplicará a las bases del club y velará por la salud mental de los más de 700 niños, niñas y adolescentes que forman parte del club.

“Los deportistas no son máquinas. Muchas veces también se sienten solos y les cuesta expresar sus problemas. Eso es algo que nosotros queremos empezar a cambiar con el esfuerzo de la fundación”, sintetizó el presidente del club azulgrana, Rafael Yuste. Mediante este plan, el club pretende contribuir a romper falsas creencias arraigadas a la cultura deportiva como la idea de que tener problemas de salud mental es un signo de debilidad. Más adelante, todo el conocimiento que se extraiga de esta primera fase de aplicación se extrapolará igualmente a las secciones profesionales del club.

“Lamentablemente, la salud mental es todavía un tema tabú. Muchos deportistas sienten que alzar la voz por estos temas implica confesar sus debilidades y temen dejar de ser convocados”, apuntó la directora general de la Fundació Barça, la Dra Marta Segú. En ese sentido, uno de los puntos del plan pretende convertir los entornos de los jugadores en espacios seguros, inclusivos y protectores que combatan los estigmas asociados a los problemas de salud mental.

"Pedir ayuda fue fundamental para mi recuperación"

Sergio Lozano, exfutbolista y leyenda del club azulgrana compartió su batalla con la salud mental mientras era jugador del club y estaba tratando de recuperarse de su segunda operación de cruzados en 2016. “Tras la operación, me di cuenta que algo no iba bien cuando no dejaba de preguntarme si volvería a ser yo. Estaba siendo víctima de la presión de volver a intentar ser el jugador que era y estar en el mejor club del mundo”, explicó el ahora miembro del staff técnico del futsal.

“Necesitaba ayuda, la pedí y en ese momento fue una parte fundamental de mi recuperación. Sin ello, nunca se si hubiera podido volver a estar al mismo nivel. Mi padre estaba enfermo por aquel entonces y todos esos problemas juntos me impedían centrarme en la recuperación. Fue un proceso duro y nunca he dejado la psicóloga. Estando mejor era parte de mi rutina, como ir al fisio. La cabeza es una parte muy importante para el deporte de alto rendimiento”, explicó Lozano.

Tres focos de actuación

El programa, principalmente, estará organizado alrededor de tres tipos de problemas mentales: los deportivos (aquellos que afectan al rendimiento), los sociales (aquellos que afectan al deportista por situaciones de su entorno), y los médicos (los que implican patologías). “La primera intervención será conocer la dimensión del problema y a partir de ahí ser conscientes de la realidad a la que se enfrenta cada deportista”, explicó el responsable de los servicios médicos del club, el Dr. Xavier Corbella.

Este plan pionero va mucho más allá de poner psicólogos y psiquiatras a disposición de los jugadores y presenta muchas incógnitas por la falta de estudios previos en el ámbito. “Nos da respeto porque conoceremos un parte de la salud de los deportistas que hasta ahora desconocíamos. Tenemos que formar al staff para detectar estos problemas y de ahí se podrá extrapolar a todo el mundo del deporte”, añadió el Dr. Corbella.

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El plan contará con el asesoramiento de Espirales Consultoría de Infancia y el soporte científico del Hospital Universitario Vall d’Hebrón y el Vall d’Hebrón Institut de Recerca. Mediante esta colaboración, la Fundació pretende identificar los trastornos de la salud mental más prevalecientes en el deporte y desarrollar herramientas de detección precoz y derivación a servicios especiales cuando sean necesarios.