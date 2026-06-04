La planificación blanquiazul
El Espanyol inaugurará la pretemporada contra el Olot
El equipo de Manolo se medirá con el conjunto de La Garrotxa el 18 de julio en tierras gerundenses.
El Espanyol volverá al trabajo el 7 de julio y repetirá stage en Navata
Once días despues de volver a la actividad con las clásicas revisiones físicas y médicas, tendrá lugar el primer amistoso del Espanyol de la pretemporada. Se celebrará el 18 de julio a las 19.00 horas contra la UE Olot, tal y como ha anunciado el club blanquiazul este jueves.
Será el primer compromiso de preparación del conjunto de Manolo González para la temporada 2026-27. El pulso se celebrará en el Estadi Municipal d’Olot en una semana en la que los jugadores pericos ya se encontrarán en Navata para llevar a cabo su clásica concentración veraniega.
Cita en Inglaterra
El Espanyol iniciará sus entrenamientos el 9 de julio en Sant Adrià y permanecerá en Girona del 15 al 22. El sábado 18 de julio jugará contra el Olot, que milita en Segunda RFEF. Este curso, el conjunto de La Garrotxa acabó el 12º del grupo 3 y será el primer rival del verano perico.
La pretemporada blanquiazul cuenta también con otra fecha señalada en rojo: el 29 de julio. Ese día, a las 20.45 horas, el Espanyol jugará contra el Burnley FC en Turf Moor en un choque especial para Alan Pace, el empresario americano dueño de ambos clubs.
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