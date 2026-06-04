Barça Legends: la industria de la nostalgia barcelonista que llena estadios por el mundo

Deco y Bojan ralentizarán durante unos días las negociaciones para reforzar la plantilla de Hansi Flick. Se marchan a Seúl. No van de viaje de negocio. Van a calzarse las botas. Este sábado tienen partido con los Legends, ese equipo formado por futbolistas retirados que periódicamente vuelven a enfundarse la camiseta azulgrana.

Enfrente tendrán al Liverpool, con Gerrard, Kuyt, Luis Garcia y⁠ Dudek, entre otros recordados nombres reds. Chapi Ferrer, el entrenador del Barça, contará por primera vez con Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano. Será el último encuentro de los Legends del Barça de la temporada, el decimosegundo. Ningún año habían disputado tantos. Una industria pujante se ha construido alrededor de figuras del pasado y en ella la entidad barcelonista se posiciona como pocos otros clubs.

Ronaldinho, en un partido con los Barça Legends. / FC Barcelona

Es un espectáculo que encauza la nostalgia y que invita a los asistentes a rememorar a jugadores que les hicieron disfrutar. A las viejas glorias les permite jugar a fútbol, que es lo que más les gusta en este mundo, aunque los reflejos no sean los mismos y las rodillas duelan después. Pueden hacerlo de nuevo en estadios llenos (o casi), con la camiseta del Barça, con el consiguiente escalofrío emocional, y de paso compartir unos días de camaradería con colegas del oficio retirados.

Para los organizadores es un negocio, siempre con sus riesgos, y para el club es una fuente de ingresos nada desdeñable. Pero no es lo único que importa. Fomenta la marca y la expande en los países en que se organizan estos encuentros, casi siempre en Asia y el continente americano, allá donde no suele llegar el primer equipo.

Rivaldo, en un encuentro con los Legends contra el Real Madrid. / FC Barcelona

“Tuvimos sold-out en 24 horas en Tokio y en México, en El Salvador también llenamos, aunque no tan rápido. La demanda para este tipo de acontecimiento crece. Y el valor del Barça y del Real Madrid es muy potente”, explica Carlos Prida, responsable de fútbol de NSN, promotora de varios partidos de leyendas. "Europa no es mercado para este producto, los clubs están muy vistos", añade.

El mercado del clásico

Seis de los doce encuentros del presente curso del equipo de veteranos fueron contra el Real Madrid. Ninguno tuvo tanta asistencia como el disputado en Guadalajara (México). 44.678 espectadores vieron a Javier Saviola marcar dos goles al conjunto blanco, que perdió por 2-1. Unos 36.000 personas pagaron por ver al Barça contra un combinado de resto del mundo en Yakarta (Indonesia). Y casi 30.000 personas se juntaron para presenciar otro Clásico de leyendas en Costa Rica. Aquí el Madrid venció por 2-0.

La empresa promotora paga un canon a los clubs como el Barça, que tiene una estructura desarrollada, al igual que el Madrid. En la Premier van por detrás aún. Los dos grandes de la Liga cuentan con una amplia plantilla de exfutbolistas dispuestos a jugar, más de 40 en el caso barcelonista. El Barça distribuye un porcentaje del canon a partes iguales entre los protagonistas que son convocados.

Jugadores del Barça y el Madrid posan antes de un duelo en tierras suramericanas. / FC Barcelona

No obstante, el promotor en cuestión debe ponerse de acuerdo con los jugadores más top. Estos se llevan una remuneración superior en función de su capacidad de tracción en el mercado en que se juegue el partido. Ronaldinho figuraría en lo alto. También cobran aparte Rivaldo, Iniesta, Puyol, Villa o el debutante Busquets, por mencionar algunos.

Cada partido suele reunir a tres o cuatro futbolistas de rango superior y el resto los elige Chapi hasta completar una convocatoria de 18 jugadores aproximadamente. Con ellos viajan médicos, fisios, utilleros… Como un vestuario profesional. "El criterio es futbolístico. He de llenar el campo. Y hacer equilibrios por edades. Los partidos suelen ser intensos. Nos importa como club que haya jugadores que procedan de la cantera, como Fontàs, Crosas o Valiente", dice el entrenador, que nunca juega. Cosas del menisco.

Proyecto serio

El que fuera lateral del Dream Team de Johan Cruyff dirige el Legends desde el 2016. Entonces, la directiva de Josep Maria Bartomeu buscó ordenar y cohesionar los partidos de la Agrupació de Veterans y otros que exfutbolistas organizaban por su cuenta al margen del club y que generaron algún conflicto de representatividad. Asumió e impulsó el proyecto Josep Maria Meseguer, actual responsable de Barça Licensing and Merchandising (BLM).

"Nuestro proyecto es muy serio. Recibimos constantemente llamadas de jugadores que quieren venir", explica Ferrer. Se apuntan muchos que tuvieron carreras en múltiples equipos, tipo Mendieta, Saviola o Frenkie de Boer. Recientemente debutaron Claudio Bravo y Aleix Vidal. El siguiente en hacerlo, si se retira, será Pedro, el acompañante de Messi y Villa en el equipazo de Pep Guardiola.

En las sedes de los encuentros se organizan actividades para reforzar la marca Barça. Suele abrirse un entrenamiento al público, planear visitas a academias o a hospitales, hay actos con espónsors, charlas con aficionados y los típicos meet and greet… "En todo esto hay un fuerte componente social en las que los jugadores participan con gusto", destaca Ferrer. "Se produce un contacto con el público que con los jugadores del primer equipo no sucede”, valora Carlos Prida.

Más allá del componente de negocio, para Ferrer estos partidos permiten "dar otra vez valor a jugadores que son historia del club". Y sucede algo que considera fundamental: "se crea muy buen rollo entre ellos. Coinciden en el equipo futbolistas de diferentes generaciones que no han jugado nunca juntos pero si los pones bajo el paraguas del Barça, establecen una conexión instantánea".

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