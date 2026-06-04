El Barça deja escapar la ventaja de jugar en el Palau y regresa a Murcia

El Barça volverá a Murcia. Hasta cierto punto se podía esperar por la irregularidad que ha exhibido el equipo durante toda la temporada y por la incomodidad manifiesta que le causa el cuadro de Sito Alonso, vencedor en los dos duelos de la liga regular. A las 19 horas del sábado se conocerá el desenlace de los cuartos de final.

El equipo azulgrana desaprovechó la ventaja de haber sentenciado en el Palau con una derrota cuya responsabilidad quiso compartir con el trío arbitral. A Jan Vesely le pitaron tres faltas en el último minuto con 87-87 y Raieste pilló uno de los cuatro rebotes ofensivos murcianos para obligar al Barça a jugársela con un triple desesperado para forzar la prórroga.

Juani Marcos, rodeado por Raieste y Nakic. / Dani Barbeito / SPO

16 triples en contra

El Murcia pagó con la derrota inicial la pírrica producción de triples en el primer partido (6 de 21) y ganó con su fabulosa aportación exterior. En el primer cuarto ya había anotado cuatro, el doble que el Barça, eran siete cinco minutos después, y fueron 16 al final. El Barça se quedó en 6.

La otra tacha murciana había sido David DeJulius. Multiplicó sus ocho puntos. Se marchó al descanso con 15 y comandó a los suyos, jugándoselas todas, asumiendo el liderazgo anotador. Una torcedura de tobillo le frenó cuando llevaba 22 puntos, pero Kelan Martin desempeñó el papel del herido (18).

David DeJulius conecta un triple durante el Barça-UCAM Murcia. / Dani Barbeito / SPO

La constancia de Shengelia

Si en el primer encuentro la aparición de Darío Brizuela transformó el duelo con 16 puntos en el segundo cuarto, su efecto esta vez no resultó concluyente. Dos tiros libres y ya. El bajón quedó compesado con Parra y Punter. Y, sobre todo, con Tornike Shengelia por su constancia en las dos canastas.

El equipo azulgrana no se desabrochó el corsé hasta la segunda mitad y decantó el marcador en un santiamén, sin que eso significara nada. Quedaba mucho rato de remo. Clyburn, Fall y Shengelia convirtieron el 40-43 en un 51-46 y el Palau empezó a atronar. El barcelonismo recuperó la fe y a ella se agarró cuando el marcador se ajustaba con las rachas murcianas. Con un lejanísimo triple de Radebaugh se cerró el tercer periodo con ventaja visitante (66-67) y en el inicio del cuarto se amplió (68-73).

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Tomas Satoransky dirige un ataque azulgrana. / Dani Barbeito / SPO

Pascual trató de activar la reacción de los suyos con un tiempo muerto que tardó en surtir efecto. El Murcia jugaba sin DeJulius pero fluyeron los puntos en los presentes. El acierto del último minuto le devolvió a casa. A disfrutar del tercer partido con los suyos.