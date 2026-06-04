Otra baja para el Barça: Martine Fenger no renueva con el B

La entidad pierde una de sus apuestas de futuro. Martine Fenger, jugadora con ficha del Barça B, finaliza contrato con el club y no renovará la próxima temporada con el FC Barcelona. La jugadora del filial azulgrana ha debutado esta temporada con el primer equipo disputando 12 partidos y marcando 3 goles. De hecho, Fenger ha sido de las jugadoras que, pese a tener ficha del filial, ha estado prácticamente todo el año en dinámica del primer equipo.

La delantera noruega llegó al club en la temporada 2023-24 procedente del Kolbotn para incorporarse a las filas del segundo equipo femenino del FC Barcelona. Durante estas temporadas como azulgrana ha estado formando parte del grupo de jugadoras de La Masia y, desde un primer instante, se apostó por ella para reforzar el ataque azulgrana. Fenger, que termina contrato con el Barça este 30 de junio, ha decidido no renovar su vínculo con el Barça y se marcha libre.

Más incógnitas

Una salida que, aunque no es inquietante para el primer equipo, sí da argumentos a los miedos por la fuga de talentos. Con Fenger, son 3 las salidas confirmadas desde que se terminó la temporada: Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle son las futbolistas que tampoco volverán a vestir la camiseta azulgrana la próxima campaña. Y, con la salida de Fenger, quedan aún algunas incógnitas por resolver. La continuidad del técnico Pere Romeu parece sellada, pero unos flecos que se dejaron pendientes para después de la final de la Champions aún no se han cerrado.

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Con su continuidad aún en el aire, también están Salma Paralluelo, Marta Torrejón y Caroline Graham Hansen. Pese a que el club es optimista en los tres casos y las negociaciones están avanzadas, aún no se han hecho oficiales las renovaciones de las jugadoras. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, alguna de ellas podría cambiar de rumbo en los próximos días.