La Audiencia Nacional da la razón a Eto'o contra Hacienda y gana un pleito de dos décadas

La Audiencia Nacional ha estimado los recursos del exfutbolista camerunés Samuel Eto'o contra dos resoluciones judiciales anteriores que le obligaban a pagar cerca de 900.000 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria por el ejercicio de 2005.

El fallo da la razón a Eto'o y anula los anteriores del Tribunal Económico-Administrativo Central del 3 de diciembre de 2019 y el del Tribunal Económico Administrativo Regional de Catalunya del 9 de marzo de 2017, así como los acuerdos de liquidación y sancionador referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2005, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico.

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La sentencia, susceptible de recurso de casación, cierra un largo procedimiento en el que Eto'o fue juzgado en Catalunya, porque en los ejercicios entre 2006 y 2009 obtuvo importantes ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen a la marca deportiva Puma y al Barcelona, que deberían haber tributado como rendimientos del capital mobiliario en sus declaraciones del IRPF y no declaró.