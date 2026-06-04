La Alpinum TotalEnergies se anticipa dos días a la etapa 3 del Tour de Francia

La Alpinum TotalEnergies calienta motores cuando queda justo un mes para la disputa de la prueba cicloturista, con salida y llegada a Alp (Girona) el próximo 4 de julio. Será el aperitivo perfecto de cara al Tour de Francia, que ha escogido un trazado muy similar para su tercera etapa (Granollers-Les Angles, 6 de julio) al habitual recorrido de la Alpinum TotalEnergies, lo que demuestra el atractivo ciclista de la zona.

Concretamente, la Grande Boucle asciende Collada de Toses y el Col du Calvaire, además de pasar por Alp, calcando buena parte del recorrido que más de un millar de ciclistas habrán realizado dos días antes en la Alpinum.

Roberto Heras y Álex Roca

Roberto Heras, uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos, repite como embajador y será una de las principales atracciones en la Alpinum TotalEnergies. El único que ha ganado cuatro veces la Vuelta Ciclista a España (2000, 2003, 2004, 2005), junto al esloveno Primoz Roglic, es, además, un ciclista polivalente, ya que también se adjudicó en cuatro ocasiones la Titan Desert, en mountain bike, sobre el desierto marroquí.

Roberto Heras, en el centro, en el comienzo de la Alpinum de 2025. / Alpinum

"Repito porque me encanta esta marcha cicloturista. Vivo en Barcelona y me gusta escaparme a estas carreteras. Son fantásticas y la prueba de ello es que el Tour las ha escogido para su recorrido". Junto a Heras, destaca en esta edición de 2026 la participación de Álex Roca, admirado e inspirador deportista que ha completado retos de gran envergadura pese a su parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física.

Territorio de grandes Vueltas

Para los cicloturistas que quieran quedarse a ver el Tour (lunes 6 de julio), la organización de la Alpinum montará un punto de encuentro en lo alto de la Collada de Toses para ver pasar en primera línea a los Pogacar, Vingegaard y compañía.

Curiosamente, también la etapa 3 de la Vuelta a España 2026 (el próximo 24 de agosto) pedalea por territorio Alpinum, ya que termina en Font Romeu, por donde pasan las tres distancias de la prueba cicloturista.

Imagen aérea durante la disputa de la prueba del año pasado. / Alpinum

Ciclistas de la talla de Miguel y Pruden Induráin, Luis León Sánchez y Sylvain Chavanel, además del citado Roberto Heras, han pedaleado en anteriores ediciones de la Alpinum TotalEnergies, que destaca por ser la prueba cicloturista con las panorámicas más impresionantes sobre el valle de la Cerdanya, tanto la catalana como la francesa. Y también recorre parte de la comarca gala del Capcir.

Tres distancias

Como viene siendo habitual, los participantes podrán elegir entre tres distancias (89, 145 km y 185 kilómetros). La más larga se adentrará en el corazón de los Pirineos para superar cuatro puertos (Col du Calvaire, Col de la Llose, Col de la Creu y Collada de Toses).

Noticias relacionadas

La Alpinum TotalEnergies, que ya existía desde 2016 con el nombre de Alp Cerdanya Cycle Tour, vuelve a formar parte del circuito de cicloturismo TotalEnergies Challenge (challenge.totalenergies.es) junto a otras tres pruebas de prestigio: La Perico (28 de junio), La Induráin (25 de julio) y Gran Fondo Alberto Contador (19 de septiembre).